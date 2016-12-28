ATO Başkanı Gürsel Baran’dan Melih Gökçek’e cevap

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlunun kaybettiği seçimle ilgili ortaya attığı iddiaları değerlendiren Ankara Ticaret Odası Başkanı (ATO) Başkanı Gürsel Baran, “Ülkemiz şu an 7 düvelle uğraşıyor. Şahsi işlerimizi gündeme taşıyıp polemik yapmayız” dedi.

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, seçildikten sonra ilk kez konuştu. Gürsel Baran, yapacakları çalışmalarda iddialı olduklarını söylerken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in iddiaları da gündeme geldi. Melih Gökçek oğlu Osman Gökçek'in de başkan adayı olduğu ATO seçimlerini kast ederek, “Yedi düvel Osman'a karşı birleşti” iddialarıyla ilgili olarak, “Bunları okuyacak vaktimiz bile olmadı. Biz işimize bakıyoruz” yanıtını verdi. Gökçek'in iddialarına ilişkin olarak, “Ülke gerçekten sıkıntı bir dönemden geçiyor. İçeriden ve dışarıdan hem fiziki, hem ekonomik saldırılarla karşı karşıyayız” diyen Baran şöyle devam etti: “Terör belası hepimizin canını yakıyor. Reel kesimin de tüccarın da canını yakıyor. Ülke çok önemli bir sınav veriyor, bir seferberlik yaşıyor. Biz de devletimizin milletimizin seferberliğinde nerede oluruz, onun mücadelesini veriyoruz. Hiç kaybedecek vaktimiz yok, işimize bakıyoruz. Ülkemiz şu anda 7 düvelle uğraşıyor. Biz böyle bir ortamda şahsi işlerimizi gündeme taşıyıp polemik konusu yapmayı hiç istemiyoruz ve doğru bulmuyoruz.”

MEVZUYU KAPATIRIZ

Hürriyet’ten Hacer Boyacıoğlu’nun haberine göre; göreve geldiği günden bu yana gece gündüz ayrım yapmadan çalıştıklarını ifade eden Baran, “Gece geç saatte eve gidiyorum. Sabah erkenden kalkıyorum, belki yarım saat kendi işimize zaman ayırabilirim. Onun dışında da zamanım hep burada geçiyor. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla, meclis üyesi arkadaşlarımızla… Şikayetçi miyiz? Değiliz” ifadelerinin kullandı. Zor bir dönemde zor bir görev üstlendiklerini vurgulayan Baran, “(Gökçek'in iddialarıyla ilgili olarak) Belki yazılı bir açıklama yapıp, mevzuyu kapatabiliriz… ATO'nun kurumsal kimliğiyle ilgili bir takım iddialar varsa, buna yanıt veririz. Sadece bunlarla sınırlı bir yanıt verilebilir” dedi. İddiaları okuyacak zamanlarının bile olmadığını kaydeden Baran, “Zaman ayırmayı uygun da doğru da bulmuyoruz. İşimize bakıyoruz. Ticarete bakıyoruz, bizim Ankara'ya çok borcumuz var” açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE SEÇİMİ GİBİ

Baran, seçimlerinin ve yönetime gelmelerinin ATO ve iş dünyasında nasıl karşılandığı sorusuna da, “İnanılmaz” yanıtını verdi. “ATO'nun seçimi değil, Türkiye'nin seçimi gibi algılandı” diyen Baran şöyle devam etti: “Türkiye'nin birçok yerinden arayan, memnuniyetini dile getiren arkadaşımız oldu. Dualarını gönderen arkadaşlarımız var. İnsanımızı rahatlamış görüyorum. Hedef büyük. Ayşe teyze arıyor ‘oğlum şunu şöyle yapsana' diyor. İnanın böyle. Hiç alakasız kişilerin çok güzel fikirleri oluyor. Hepsini değerlendiriyoruz, hepsinin başımızın üstünde yeri var. Seçime kadar 10 aylık bir süre var. 10 ay sonra ‘Ticaret odaları neden var' denilemeyecek. Yapacaklarımızla ilgili iddialıyız. Sadece tüccarı ve Ankara'yı düşünüyoruz. Yapacaklarımızı en üste çıkaracağız. Odayı da seçim ortamına hazırlamak lazım. Hepsini bir arada götürüp, insanlarımızın 10 ay sonra takdirini kazanacağımızı düşünüyorum.”