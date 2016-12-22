Avrasya Tüneli açıldı

İstanbul'un iki yakasını deniz altından karayoluyla birleştiren Avrasya Tüneli'nden ilk araç geçişleri Kazlıçeşme ve Göztepe'den eş zamanlı olarak sabah 07.00'den itibariyle başladı. Tünelin açılışıyla birlikte trafik yoğunluğunun her gün yaşandığı bazı bölgelerde rahatlama gözlendi.

İstanbul'un iki yakasını deniz altından karayoluyla birleştiren Avrasya Tüneli'nden ilk araç geçişleri Kazlıçeşme ve Göztepe'den eş zamanlı olarak sabah 07.00'den itibariyle başladı. Tünelin açılışıyla birlikte trafik yoğunluğunun her gün yaşandığı bazı bölgelerde rahatlama gözlendi.

Geçtiğimiz Salı günü açılışı gerçekleştirilen ancak Sinyalizasyon çalışmaları tamamlanamadığı için trafiğe açılamayan Avrasya Tüneli’nden ilk geçişler Kazlıçeşme ve Göztepe güzergahından eş zamanlı olarak saat 07.00 itibariyle başladı.

Sabah işyerlerine giderken köprü trafiğine girmek istemeyen İstanbulluların ilk günde yoğun ilgi gösterdiği Avrasya Tüneli’nin özellikle Anadolu Yakası’ndaki araç yükünü azalttığı gözlendi.

Tünelle, Kazlıçeşme – Göztepe hattında iki kıta arasındaki yolculuğun 15 dakikaya indirilmesi hedefleniyor.

Tünelde maksimum hız saatte 70 kilometre olarak belirlenirken, geçiş ücretleri yılbaşına kadar otomobil için 15 minibüsler için ise 22,50 Türk Lirası olacak.