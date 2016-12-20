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Avrasya tüneli nerelerden geçecek? Avrasya tüneli geçiş ücreti ne kadar?

Avrasya Tüneli'nin açılış töreni bugün yapılıyor ki tünel kullanıma yarın açılacak. Peki Avrasya Tüneli'nin güzergahı nedir ve geçiş ücreti ne kadar?
14:3720 Aralık 2016
Gündem
Avrasya tüneli nerelerden geçecek? Avrasya tüneli geçiş ücreti ne kadar?
Avrasya Tüneli'nin açılış töreni bugün yapılıyor ki tünel kullanıma yarın açılacak. Peki Avrasya Tüneli'nin güzergahı nedir ve geçiş ücreti ne kadar?

Avrapa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayan beşinci proje olan olan Avrasya Tüneli bugün açışıyor. Açılş törenine Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım katılacak. Peki yarın 07.00’da sürücülerin kullanmaya başlayacağı Avrasya Tüneli’nin güzergahı nedir ve sürücler geçiş ücreti olarak ne kadar ödeme yapacaklar?

AVRASYA TÜNELİ GÜZARGAHI

Avrasya Tüneli, Avrupa yakında Boğaz’ın altında Yenikapı’dan giriyor ve Anadolu yakasında Harem’den çıkıyor. Sürücüler harem çıkışından sonra D-100 karayoluna bağlanacaklar. Minibüsler ve otobüslerin geçiş ücreti 6 dolar+KDV, otomobillerin ise 4 dolar+KDV olarak belirlendi.

Avrasya Tüneli Güzergahı
HER ARAÇ GEÇEMEYECEK!

Avrasya Tüneli’nden ağır taşıtlar ve iki tekerlekli araçlar (motosiklet, bisiklet) geçemeyecek. Yani tünel sadece hafif araçlara (otomobil, minibüs) açık, yayalara da kapalı.

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Son güncelleme: 16:3420.12.2016
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