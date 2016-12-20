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Avrasya Tüneli’nde ilk kaza!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılış töreni yapılan Avrasya Tüneli'nde ilk kaza meydana geldi.
18:4320 Aralık 2016
Gündem
Avrasya Tüneli’nde ilk kaza!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılış töreni yapılan Avrasya Tüneli'nde ilk kaza meydana geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılış töreni yapılan Avrasya Tüneli’nde ilk kaza meydana geldi. Güvenlik amaçlı tünelde görev alan polis ekipleri açılış töreninin ardından Avrasya Tüneli’nden ayrılmak için harekete geçti.

Polis ekiplerini taşıyan otobüsün tavanı tünelin girişinde bulunan ve yüksekliği 2 metre 80 santim olan demirlere takıldı. İlerlemek için çabalayan otobüs şoförü demirlerden geçemeyince çareyi geri dönmekte buldu. Kazada otobüsün tavanı hasar gördü.

Son güncelleme: 18:5522.12.2016
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