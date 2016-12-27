15 Temmuz darbe komisyonu Orgeneral Hulusi Akar'a yazılı soru gönderme kararı aldı. Bu kararın ardından darbe komisyonunun CHP'li üyesi Aykut Erdoğdu sosyal medyadan isyan etti.

Aykut Erdoğdu sosyal medyada isyan etti

15 Temmuz darbe komisyonu Orgeneral Hulusi Akar'a yazılı soru gönderme kararı aldı. Bu kararın ardından darbe komisyonunun CHP'li üyesi Aykut Erdoğdu sosyal medyadan isyan etti.

15 Temmuz darbe komisyonu Orgeneral Hulusi Akar’a yazılı soru gönderme kararı aldı. Bu kararın ardından darbe komisyonunun CHP’li üyesi Aykut Erdoğdu sosyal medyadan isyan etti.

Erdoğdu, darbe komisyonun Hulusi Akar’a yazılı soru önergesi göndermesi kararını basından öğrendiğini belirtip komisyona isyan etti.

‘BİZ ISRARLA İSTEDİK’

Aykut Erdoğdu, daha önceden Hulusi Akar’ın komisyona gelmesini istediklerini ancak AKP’li üyelerin bu talebi reddettiklerini söyledi.

İşte Aykut Erdoğdu’nun o isyanı

2- Biz ısrarla Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar'ın komisyona gelmesini ve sözlü olarak bilgi vermesini ve soruları cevaplamasını istedik… — Aykut Erdoğdu (@aykuterdogdu) 27 Aralık 2016

4- Komisyonun AKP'li üyeleri Hulusi Akar komisyona gelmesin diye bizim ısrarlı talebimizi reddettiler… Çünkü Cumhurbaşkanı izin vermedi… — Aykut Erdoğdu (@aykuterdogdu) 27 Aralık 2016

6- Bu yüzden süzgeçten geçmiş yazılı cevaplar darbe gerçeklerini gizleyen AKP yönetimi için en garantili yol…. — Aykut Erdoğdu (@aykuterdogdu) 27 Aralık 2016

8- İnşallah 15 Temmuz darbe girişimini engellemek için can veren insanların kaderi Mavi Marmara kurbanlarıyla aynı olmaz… — Aykut Erdoğdu (@aykuterdogdu) 27 Aralık 2016