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Aykut Erdoğdu sosyal medyada isyan etti

15 Temmuz darbe komisyonu Orgeneral Hulusi Akar'a yazılı soru gönderme kararı aldı. Bu kararın ardından darbe komisyonunun CHP'li üyesi Aykut Erdoğdu sosyal medyadan isyan etti.
23:1927 Aralık 2016
Gündem
Aykut Erdoğdu sosyal medyada isyan etti
15 Temmuz darbe komisyonu Orgeneral Hulusi Akar'a yazılı soru gönderme kararı aldı. Bu kararın ardından darbe komisyonunun CHP'li üyesi Aykut Erdoğdu sosyal medyadan isyan etti.

15 Temmuz darbe komisyonu Orgeneral Hulusi Akar’a yazılı soru gönderme kararı aldı. Bu kararın ardından darbe komisyonunun CHP’li üyesi Aykut Erdoğdu sosyal medyadan isyan etti.

Erdoğdu, darbe komisyonun Hulusi Akar’a yazılı soru önergesi göndermesi kararını basından öğrendiğini belirtip komisyona isyan etti.

‘BİZ ISRARLA İSTEDİK’

Aykut Erdoğdu, daha önceden Hulusi Akar’ın komisyona gelmesini istediklerini ancak AKP’li üyelerin bu talebi reddettiklerini söyledi.

İşte Aykut Erdoğdu’nun o isyanı

Son güncelleme: 23:2227.12.2016
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