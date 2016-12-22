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Aykut Erdoğdu’dan isyan: Yazıklar olsun!

CHP'li Aykut Erdoğdu, 14 şehit verdiğimiz Fırat Kalkanı operasyonunu görmeyen yandaş medyaya isyan etti: Yazıklar olsun!
10:2122 Aralık 2016
Gündem
Aykut Erdoğdu’dan isyan: Yazıklar olsun!
CHP'li Aykut Erdoğdu, 14 şehit verdiğimiz Fırat Kalkanı operasyonunu görmeyen yandaş medyaya isyan etti: Yazıklar olsun!

Aykut Erdoğdu isyan etti: Yazıklar olsun

CHP’li Aykut Erdoğdu, dün gece Suriye’de yürütülen Fırat Kalkanı operasyonunda 14 fidanımızı yitirdik. 33 de ağır yaralımız var. CHP’li vekil Aykutr Erdoğdu,
içimizin yandığı şu günlerde olayları haberleştirmeye korkan medya unsurlrına isyan etti.

Erdoğdu, attığı tweet’e Melih Gökçek’ten ‘Kes sesini kenarda otur’ tweeti geldi. Bunun üzerine
Erdoğdu
14 şehidin olduğu gün seninle uğraşamayacağım diyerek konuyu kapattı. İşte o anlar

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