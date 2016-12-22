Aykut Erdoğdu’dan isyan: Yazıklar olsun!

Aykut Erdoğdu isyan etti: Yazıklar olsun
CHP’li Aykut Erdoğdu, dün gece Suriye’de yürütülen Fırat Kalkanı operasyonunda 14 fidanımızı yitirdik. 33 de ağır yaralımız var. CHP’li vekil Aykutr Erdoğdu,
içimizin yandığı şu günlerde olayları haberleştirmeye korkan medya unsurlrına isyan etti.
Erdoğdu, attığı tweet’e Melih Gökçek’ten ‘Kes sesini kenarda otur’ tweeti geldi. Bunun üzerine
Erdoğdu
14 şehidin olduğu gün seninle uğraşamayacağım diyerek konuyu kapattı. İşte o anlar
14 askerimiz şehit olmuş hükümet kızar diye haber yapamıyorlar… Yazıklar olsun…
— Aykut Erdoğdu (@aykuterdogdu) 21 Aralık 2016
Bu gece 14 şehit var seninle uğraşmayacağım… Şu acı geçsin alnına Mercedes arması ensene doğalgaz sayacı yapıştıracağım… https://t.co/0jSSD5dtT7
— Aykut Erdoğdu (@aykuterdogdu) 21 Aralık 2016