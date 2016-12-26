Babasının şoförünü öldürdü tutuklandı

İstanbul'da, babasının 16 yıllık şoförünü bıçaklayarak öldüren 48 yaşındaki Burhanettin Tarkan Y., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Cinayetle son bulan tartışma, Beykoz Göksu Seda Çıkmazı’ndaki bir villanın bahçesinde yaşandı. İddiaya göre, İşadamı Sabri Y.’nin şoförü Nihat Bulca, bir arkadaşı ile zenginler ve Suriyeli çocuklar hakkında konuşuyordu. İşadamının oğlu Burhanettin Tarkan Y.(48), garajdan aracını almak isterken konuşmaya şahit oldu.

Nihat Bulca ile arkadaşının konuşmasına dahil olan 48 yaşındaki Burhanettin Tarkan Y., babasının 16 yıllık şoförü ile tartışmaya başladı. İddiaya göre, ikili arasındaki tartışma şiddetlenince, Burhanettin Tarkan Y., Nihat Bulca’yı 3 yerinden bıçakladı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan şoför, saldırıdan bir gün sonra yaşamını kaybetti.

İLGİLİ HABER Oğlunun şoförünü öldürdüğü patron cenazeye gitti ama...

Olayla ilgili İstanbul Emniyeti'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü soruşturma başlattı. Cinayet Masası dedektifleri 2 çocuk babası Burhanettin Tarkan Y.’nin Sarıyer’de saklandığı belirlendi. Şüpheli pazar günü akşam saatlerinde gözaltına alındı.

İLGİLİ HABER Babasının 16 yıllık şoförünü öldürdü!

Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen saldırganın “Suriyelilerden ötürü tartıştık. Sonra nasıl olduğunu bilmiyorum” dediği öğrenildi. Emniyet’teki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Beykoz Adliye’sinde hakim karşısına çıkan Burhanettin Tarkan Y., tutuklandı.

Şoför: bıyıklı olan