Bahçeli’den CHP’ye tepki AKP’ye destek

Yeni anayasa tartışmaları için "Tartışılan rejim değildir. Bırakalım Türk milleti hangi sistemle yönetileceğine karar versin. CHP neden korkuyor?" diyen Bahçeli, dış politikaya ilişkin ise "El Bab operayonundan alnımızın akıyla çıkmalıyız. El Bab'dan elimiz boş dönersek Diyarbakır'ı riske atarız" yorumunda bulundu. MHP lideri Kılıçdaroğlu gibi hükümete, IŞİD'in yayınladığı 'infaz' görüntülerini sordu

Yeni anayasa tartışmaları için "Tartışılan rejim değildir. Bırakalım Türk milleti hangi sistemle yönetileceğine karar versin. CHP neden korkuyor?" diyen Bahçeli, dış politikaya ilişkin ise "El Bab operayonundan alnımızın akıyla çıkmalıyız. El Bab'dan elimiz boş dönersek Diyarbakır'ı riske atarız" yorumunda bulundu. MHP lideri Kılıçdaroğlu gibi hükümete, IŞİD'in yayınladığı 'infaz' görüntülerini sordu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Partisinin düzenlediği Siyaset ve Liderlik Okulu’nun 13’üncü dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla genel merkezde düzenlenen sertifika töreninde konuştu. Konuşmasının başında Suriye’de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı’na değinen Bahçeli “İç savaş çıkarmak istiyorlar oyuna gelmeyelim. Darbeyi denediler başaramadılar terörist eylemlerle sabrımızı zorluyorlar. Biriz beraberiz Türkiye’yiz. Fırat Kalkanı Harekatı kesinlikle zaferle taçlandırılmalıdır. El Bab operayonundan alnımızın akıyla çıkmalıyız. El Bab’dan elimiz boş dönersek Diyarbakır’ı riske atarız” dedi.

SURİYE BİLDİRİSİ İÇİN: ÜMİT VERİCİ AMA MAHSURLU

Bahçeli 20 Aralık’ta Rusya’nın başkenti Moskova’da; Rusya, İran ve Türkiye dışişleri bakanlarının imza attığı ‘Suriye’deki krizin sona erdirilmesine yönelik bildiri’ye de değindi. MHP lideri “20 Aralık’ta Rusya ve İran ile yapılan mutabakat önemli ve ümit vericidir. Bildiride YPG ve PKK’nın bulunmaması ise oldukça mahsurludur” diye konuştu.

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CHP NEDEN KORKUYOR?

Yeni anayasa tartışmalarına da değinen Devlet Bahçeli “Tartışılan rejim değildir. Bırakalım Türk milleti hangi sistemle yönetileceğine karar versin. CHP neden korkuyor?” dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu dün Uşak’ta yaptığı “Eyalet sistemini kim istiyor? Birisi hapiste, Öcalan istiyor. Öbürü de sarayda, Erdoğan istiyor. Evet, onun ağzından söylüyorum. Eyalet sistemini savunanlardan biri de Recep Tayyip Erdoğan’dır. Beni utandıran da onun arkasına takılanlardır.” sözlerine de değinen Bahçeli “Kılıçdaroğlu sabah başka akşam başka konuşuyor. Gitsinler damarlarında PKK kanı akan kendi yöneticilerinin yakalarından tutsunlar” dedi.

O GÖRÜNTÜLERİ SORDU

Bahçeli de hükümete IŞİD’in yayınladığı ve toplumda infial yaratan görüntüleri sordu. MHP lideri “IŞİD’li alçaklar kahramanlarımıza ölüm yağdırmaktadır. Sosyal medyada dolaştırılan ve 2 askerimizin yakıldığını gösteren vahşet eğer doğruysa eğer bu canilik yapılmışsa IŞİD’in içte ve dışta tüm eli kanlı teröristleri son ferdine kadar yok edilmelidir. El Bab, şerefsiz zebanilerin tepesine yıkılmalı, alayı birden yakılmalıdır. Bu videonun gerçekle ilişkisi var mıdır? IŞİD’in elinde bulunan askerlerimizin son durumu nedir? Milli vicdanda beliren şüphe ve merak derhal giderilmelidir” diye konuştu.