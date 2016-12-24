Bakan Arslan, Sabuncubeli Tüneli inşaatını inceledi

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sabuncubeli Tüneli inşaatında inceleme yaptı. Toplam 8 bin 200 metrelik tünelin 6 bin 200 metresine gelindiğini belirten Bakan Arslan, tünelde 8 Eylül'ü 9 Eylül'e bağlayan gece 'ışık gördü' töreninin yapılacağını duyurdu.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, açılışlar yapıp, ziyaretlerde bulunacağı Manisa’daki için havayoluyla İzmir’e geldi. Karayoluyla Manisa’ya geçerken de iki kenti birbirine bağlayacak olan Sabuncubeli Tüneli’nde inceleme yaptı. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AKP İzmir Milletvekili Necip Kalkan, AKP Manisa milletvekilleri Selçuk Özdağ, Recai Berber, İsmail Bilen, Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal ve yüklenici firma yetkilileri de Bakan Arslan’a eşlik etti. Tünel girişinde baret ve güvenlik için iş elbisesi giyen Bakan Arslan, bir süre tünelde yaya olarak ilerledi. Bakan Arslan işçilerle sohbet edip, da çektirdi. Ardından araçlarla tünelin kazı yapılan en son kısmına gidildi. Bakan Arslan burada inceleme yaptı.

“YAKLAŞIK 8 AYDA BU TÜNELLERİ BİTİRECEĞİZ”

İncelemelerin ardından açıklama yapan Bakan Arslan, Manisa ve İzmir için Sabuncubeli Tüneli’nin önemli olduğunu vurguladı. Tünel inşaatında çok sık incelemelerde bulunduğunu hatırlatan, son olarak 2 ay önce yine kontroller yaptığını kaydeden Bakan Arslan, “İki tüp, olarak yaklaşık 8 bin 200 metrelik tünelimizde, 6 bin 200 metreye gelmiş durumdayız. Bu memnuniyet verici bir durum. 2 ay önce geldiğimizde 5 bin 500 metrelerdeydik. Bu hızla gidersek çift tüpte ayda ortalama 250 metre tünel açmış oluyoruz. Yaklaşık 8 ayda bu tünelleri bitireceğiz. 8 Eylül Manisa’nın kurtuluş yıldönümü, 9 Eylül ise İzmir’in Kurtuluş yıldönümü; 2 ilin kurtuluş yıldönümüyle anlamlandırarak ‘ışık göründü’ törenini yapacağız. Daha sonra da aynı hızla devam ederek, bu projeyi bitireceğiz” dedi.

14 VİRAJ ORTADAN KALKACAK

Projenin önemine dikkat çeken Bakan Arslan, tünelin bölgenin ekonomisine de büyük katkı sağlayacağını belirterek, “Mevcut güzergahı takip ettiğimizde 14 tane viraj var. Biz bu tünelle 14 virajın tamamını kaldırmış olacağız.Yolu da yaklaşık 17-18 dakikaya düşürmüş olacağız. Bu bölge insanının hayatını kolaylaştıracak. Daha da önemlisi gerek İzmir gerek Manisa Ege Bölgesi ülkemiz açısından önemli bir bölge. Karayolunu denizaşırı ülkelerle de buluşturan bir bölge. Bölgenin ticaretini, ekonomisinin kalkınmasını sağlamış olacağız. Bu yüzden bu projeyi çok önemsiyoruz. Geçmişte alışılagelmiş ‘bir proje başlar ama yıllar sürer’ alışkanlığını biz AKP hükümetleri olarak kırdık. AKP hükümetlerinin bu hızına çalışanlar da ayak uyduruyor ve insanımızın hizmetine sunmuş oluyoruz. Projeyi öngördüğümüz sürede bitireceğiz. Biz çok sık geleceğiz. Gerek İzmir gerek Manisa’daki milletvekillerimiz, valilerimizle birlikte buraları sıklıkla denetleyeceğiz, inceleyeceğiz. Hızlanması adına ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu. Bakan Arslan, tüneldeki incelemelerinin ardından Manisa’ya geçti.

DHA