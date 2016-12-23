Bakan Bozdağ’dan çocuk cezaevi açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yeni açılacak çocuk kapalı ceza infaz kurumlarına ilişkin "Her çocuğa geceleri içeriden kapısını kilitleyeceği şekilde tek kişilik oda düzenlemesi yapılmıştır. Çocuklar, tek başına uyuyabilecekleri, öz bakım ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri odalarda kalabilecekler. Böylece çocukların birbirlerine ihmal ve istismar davranışlarında bulunma riskleri ortadan kaldırılacaktır" dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun çocuk hükümlü ve tutuklulara ilişkin soru önergesini cevapladı. Bozdağ, Ağustos 2016 itibariyle cezaevlerinde 1664 tutuklu, 790 hükümlü çocuğun barındırıldığını bildirerek, çocukların genellikle hırsızlık suçu dolayısıyla ceza infaz kurumlarında bulunduğunu belirtti. Bakan Bozdağ, “Psiko-sosyal yardım servisi uzmanlarınca çocukların bireysel özellikleri de dikkate alınarak, onlarla bireysel görüşme ya da grup çalışması yoluyla onlara içinde bulundukları koşullara yönelik farkındalıklarını artırma ve durumlarına yönelik alternatif çözümler geliştirme yönünde destek verilmektedir. Bu esnada ailesi ya da başka sosyal destek sistemleri harekete geçirilerek çocuğa gerekli müdahalelerde bulunulmaktadır. Ceza infaz sistemi içerisinde bulunan hükümlü ve tutuklu çocuklar eğitim ve iyileştirme çalışmaları için gerekli altyapı ve donanıma sahip, çocuklarla ilgili özel eğitim almış uzman personel ve infaz koruma memurlarının istihdam edildiği eğitim ve öğretime dayalı beş müstakil çocuk ceza infaz kurumu bulunmaktadır. Önümüzdeki süreçte Hatay, Tarsus, Diyarbakır, Kayseri ve Çorlu’da müstakil çocuk kapalı ceza infaz kurumları hizmete açılacaktır” dedi.

“ÇOCUKLARA TEK KİŞİLİK, İÇERİDEN KİLİTLEYECEĞİ ODA DÜZENLEMESİ YAPILMIŞTIR”

Yeni geliştirilen çocuk kapalı ceza infaz kurumu ve çocuk eğitim evi projelerinde, kapasitenin düşürüldüğünü belirten Adalet Bakanı Bozdağ, şu açıklamalarda bulundu: “Her çocuğa geceleri içeriden kapısını kilitleyeceği şekilde tek kişilik oda düzenlemesi yapılmıştır. Bu odalar ortalama 16 metrekare olup, bu büyüklük Avrupa ülkelerindeki standardın üzerindedir. Yeni açılacak kurumlar ile çocuklar, tek başına uyuyabilecekleri, öz bakım ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri odalarda kalabilecekler. Böylece çocukların birbirlerine ihmal ve istismar davranışlarında bulunma riskleri ortadan kaldırılacaktır. Kurumlarda eğitim ve iyileştirme çalışmalarının yürütüldüğü; derslik, grup çalışma odası, görüşme odası, çok amaçlı salon, spor salonu, atölye benzeri alanların sayısı ve niteliği artırılacaktır. Çocuk kurumlarının sayısının artırılması ile çocukların evlerine dolayısıyla ailelerine daha yakın bölgelerde barındırılmaları sağlanmış olacaktır”

DHA