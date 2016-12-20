Bakan Bozdağ: ‘Polis kıyafeti giymiş olması…’

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Rus büyükelçi Andrey Karlov suikastıyla ilgili açıklama yaptı. Saldırgan polis Mevlüt Mert Altıntaş hakkında konuşan Bozdağ, "Polis kıyafeti giyiyor olması saldırının niteliğini, kirli bağlantıları asla örtmez." dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Rus büyükelçi Andrey Karlov suikastıyla ilgili açıklama yaptı. Saldırgan polis Mevlüt Mert Altıntaş hakkında konuşan Bozdağ, "Polis kıyafeti giyiyor olması saldırının niteliğini, kirli bağlantıları asla örtmez." dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastıyla ilgili, “Türk polisinin suikastı gerçekleştirmiş gibi takdim edilmesini büyük bir saygısızlık, iftira olarak değerlendiriyorum” dedi.

İLGİLİ HABER Rus Büyükelçi'ye suikast soruşturmasında flaş gelişme!

Bakan Bozdağ, Anayasa Komisyonu’nda yaptığı konuşmada, Büyükelçi Andrey Karlov suikastının adli ve idari soruşturmalarla bütün bağlantılarının ortaya çıkarılacağını belirterek, “Bu olay nedeniyle Türk polisinin suikastı gerçekleştirmiş gibi takdim edilmesini büyük bir saygısızlık, iftira olarak değerlendiriyorum. Bu kişi görevi itibariyle polis olabilir ama Türk Polis Teşkilatı adına bu işi yapmadığı ortada. Polis kıyafeti giymiş olması, polis unvanı taşımış olması, bu saldırının niteliğini, arasındaki kirli ve karanlık bağlantıları asla örtmez. Terör saldırılarının hedefi birlik ve beraberliğimizi bozmaktır, kardeşlik hukukumuza zarar vermektir. Güvenlik güçlerimiz, hükümetimiz, bütün devletin ilgili birimleri imkan ve kabiliyetleri terörle ilgili etkin ve kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz. Yapılan terör saldırıları Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlılığını asla zaafa uğratmayacaktır” dedi.