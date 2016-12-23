Bakan Çavuşoğlu’nun telefon trafiği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dışilişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani ve Venezuela Dışişleri Bakanı Delcy Eloina Rodriguez Gomez ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dışilişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani ve Venezuela Dışişleri Bakanı Delcy Eloina Rodriguez Gomez ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün AB Dışilişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Suriye'de ateşkes ve insani yardım çabalarını değerlendirdi. Görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinde ilerideki dönemde atılabilecek adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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Çavuşoğlu ile Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Suriye başta olmak üzere, bölgesel konular ele alındı.

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Ayrıca, Venezuela Dışişleri Bakanı Delcy Eloina Rodriguez Gomez bugün Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak, Türk Hava Yolları'nın Venezuela seferlerinin başlatılması nedeniyle teşekkürlerini iletti. İHA