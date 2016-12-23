Bakan Işık’tan IŞİD ve Türk askeri açıklaması

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Fırat Kalkanı hakkında açıklamalarda bulundu. Işık, teyit edilmemiş bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi

AKP Kocaeli İl Başkanlığı’nca İzmit’te düzenlenen 95. Daraltılmış İl Danışma Meclisi ve Mahalle Başkanları Toplantısı’na katılan Bakan Işık, Suriye’nin kuzeyinde devam eden Fırat Kalkanı Harekatı ve Türk askerlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık yaptığı açıklamada “3 askerimizin DEAŞ’ın elinde olduğunu biliyoruz. Teyit edilmemiş bilgilere itibar edilmemeli. El Bab’ın kritik yeri hastane tepesini, DEAŞ’tan temizledik” ifadelerini kullandı.

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Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab’daki durumu değerlendiren Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, “Şu ana kadar 3 askerimizin DEAŞ’ın elinde olduğuna yönelik bilgimiz var. Evet, 3 askerimizin DEAŞ’ın elinde olduğunu değerlendiriyoruz ancak bundan öteki tüm yorumlar teyit edilmiş bilgi değildir. Bilgiler teyit edilmeden de bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini söylüyoruz. Bir konunun özellikle altını çizmek istiyorum” dedi.

“BU DÖNEMDE HERKES SORUMLU DAVRANMALI”

Bakan Işık, “Bu ülkede, bu kritik süreçte bölgemizde bütün dengelerin değiştiği, bütün kartların yeniden karıldığı bu dönemde herkesin sorumlu davranması gerekiyor. Bir taraftan terör örgütlerinin Türkiye’yi çekmek istediği tuzaklara karşı hepimiz çok dikkatli olmalıyız, diğer taraftan da birliğimizi ve beraberliğimizi bozacak hiçbir harekete girişmemeliyiz, tevessül etmemeliyiz, hatta hukuk çerçevesinde müsaade etmemeliyiz. Bu, Türkiye için çok önemli. Sorumluluk sahibi olmanın tam zamanı. Aklıselim ile hareket etmenin zamanı, sağduyuyu elden bırakmamanın zamanı” diye konuştu.

EN KRİTİK YER IŞİD’DEN TEMİZLENDİ

Bakan Fikri Işık, “Bir yanda El Bab’da askerlerimiz kahramanca mücadele ediyor. Şu anda ÖSO ile birlikte Allah’a hamdolsun El Bab’ın en kritik yeri olan Hastane Tepesi’nin DEAŞ’tan temizledik. En kritik nokta ele geçirildi ama önümüzde daha yapacak işlerimiz var” dedi.