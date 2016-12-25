Bakanlığın hizmetli kadrosu için önlisans şartı tepki topladı

KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'na alınacak 5 hizmetli kadrosu için 'önlisans' şartı konulması dikkat çekti.

KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından, ÖSYM geçen 21 Aralık’ta tercih listelerini ve boş kadroları açıkladı. İnternet sitesi üzerinden yapılan devlet memurluğu tercih listesinde Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi’ne alınacak ‘hizmetli’ kadrosu dikkat çekti. Listede 290340001 kod numaralı açık pozisyonda Ankara merkezde işe alınacak hizmetli kadrosunun nitelikler kısmında ‘Herhangi bir önlisans programından mezun olmak ve güvenlik tahkikatının olumlu sonuçlanması’ yer aldı.

Hizmetli kadrosu için önlisans şartı istenilmesi, sosyal medyada tepkiye neden oldu. Tercih yapmak için sisteme girerek hizmetli kadrosu için bile 2 yıllık üniversite mezuniyeti istenmesi şaşkınlıkla karşılandı. Sosyal medya kullanıcıları, ‘Hizmetli veya sıradan bir memur olabilmek için önlisans şartı isteyen devletin milletvekilliği için ilkokul mezuniyetinin yeterli görüldüğü bir ülkede yaşıyorum’, ‘Güzel Türkiye’mde hizmetli olabilmem için önlisans mezunu olmam gerekiyor’ sözleriyle önlisans şartına tepki gösterdi. DHA