Başbağlar’da 23 yıldır dinmeyen acı....

ERZİNCAN'ın Kemaliye İlçesi’ne bağlı Başbağlar Köyü’nde, 5 Temmuz 1993 günü PKK’lı teröristler tarafından katledilen 33 köylü, 23 yıl sonra köyde düzenlenen törenle anıldı. Törene bu yıl da iktidar ve muhalefet milletvekilleri birlikte katılarak birlik beraberlik mesajları verdi.

Erzincan'a 223, Kemaliye ilçesine 70 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Barasor Vadisinin en son köyü olan Başbağlar Köyündeki anma törenine Erzincan Vali Yardımcısı Ahmet Türköz, Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı Karabey Atıcı, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Sebahattin Karakelle, Serkan Bayram, CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, CHP Milletvekilleri Ali Akyıldız, Ali Şeker, Orhan Sarıbağ, Kemaliye Kaymakamı Alper Çifçi, Kemaliye Belediye Başkanı Mustafa Haznedar, vatandaşlar ve köylüler katıldı. Katliam yıldönümü bayramın birinci gününe denk geldiği için bugün yapılan anma töreni Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Katliamdan yaralı kurtulan Köy Muhtarı Ali Akarpınar, terörün ve teröristin hamisi olan şer odaklarının kurgulanmış senaryoyu Başbağlar Köyü’nde adeta bir soykırım yaparcasına uyguladıklarını belirtti. Muhtar Akarpınar şöyle dedi:

“Yapılan katliamda 28 kişi olayın olduğu yerde, 5 kişi de evlerinde diri diri yakılarak 33 vatandaşımızı katlettiler. Başbağlar katliamının sorumluları adalet önünde hesap vermeleri için, tüm hukuki mücadelesini bugüne kadar bütün meşru zeminlerde devem ettirmiştir. Ancak yakalanan sanıklar ile ilgili açılan dava duruşması Erzincan Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde yürütülürken, sebepsiz yere İzmir DGM’ye alındı. Burada yapılan 24 duruşma sonucunda 1998 yılında dava sanıklarının beraatı ile takipsizlikle sonuçlandı” dedi.

DEDEYE MEKTUP: ADALET ESTİYORUZ

Anma töreninde katliamda öldürülen Celal Demirci’nin torunu 8 yaşındaki Muhammed Celal Demirci’nin dedesine yazdığı mektubu okuması ve cümlenin sonunda “Adalet istiyoruz” demesi duygu dolu anlara neden oldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok da yaptığı konuşmada, ülkenin geçmişinin acılarla yüzleşilmemiş, hesaplaşılmamış, adalete kavuşmamış katliamlarla ölümlerle dolu olduğunı söyledi.

AK Parti Erzincan Milletvekili Serkan Bayram da Başbağlar’ın çile, keder, hüzün, ızdırap, elem demek olduğunu belirtti.

AK Parti Milletvekili Sebahattin Karakelle ise, Sivas katliamını gerçekleştiren provakotorlerle Başbağlar katliamını gerçekleştiren provakoterlerin aynı olduğunu ve bunun gerisini iyi incelemek gerektiğini anlattı.

‘Adalet istiyoruz, Katiller bulunsun, hesap sorulsun’ sloganlarının atıldığı anma töreni, katledilen 33 masum insan için yapılan Şehitlik Anıtında Kuran-ı Kerim okunması ve yapılan dualarla sona erdi.

BAŞBAĞLAR KATLİAMI

5 Temmuz 1993'te Başbağlar Köyü’ne akşam saatlerinde gelen 100 kişilik PKK terör örgütü mensubu, akşam namazı için camiye giden vatandaşlar başta olmak üzere tüm halkı köy meydanında topladı. Vatandaşlara 1.5 saat propaganda yapan teröristler daha sonra otomatik tüfeklerle üzerlerine kurşun yağdırdı. Açılan ateş sonucu 28 kişi hayatını kaybetti. Biri kadın biri çocuk zere 5 kişi ise ateşe verilen evlerin içinde diri diri yakıldı.

DHA