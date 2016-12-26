Başbakan: ‘Daha beterini görürsünüz’

Başbakan Binali Yıldırım, bir dizi açılış ve ziyaretler kapsamında Kastamonu’ya geldi. Ilgaz Tüneli’nin açılışının ardından kent merkezine hareket eden Başbakan Yıldırım, burada kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti.

Başbakan Binali Yıldırım, bir dizi açılış ve ziyaretler kapsamında Kastamonu’ya geldi. Ilgaz Tüneli’nin açılışının ardından kent merkezine hareket eden Başbakan Yıldırım, burada kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti.

Başbakan Yıldırım, ”Ülkemize içeride ve dışarıda zarar vermeye çalışan bu terör örgütleri, onların sırtını sıvazlayanlar, şunu iyi bilsinler ki eğer 15 Temmuz'dan ders almadıysanız daha da beterini görürsünüz” dedi.

Nasrullah Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingde eşi Semiha Yıldırım ile Kastamonu halkını selamlayan Başbakan Yıldırım, “Kastamonu'nun her bir ilçesi, her bir beldesi Türkiye'nin renklerini temsil ediyor. Burası tarihin eşsiz güzelliklerinin buluştuğu adeta bir müze şehirdir. Tam bin 420 adet tescilli anıt yapısı var. Dünya kültür miraslarının en muhteşem eserleri Kastamonu'da yer alıyor. Ormanı, camileri, medreseleri, kervansarayları, bedestenleri, merkezleriyle dipdiri 7 gün 24 saat yaşayan şehrin adı Kastamonu. Bizi biz yapan, alnımızı açık, başımızı dik tutan değerlerimiz var. Öyle bir şehirdeyiz ki istiklal mücadelemizin tarihinin yazıldığı Kastamonu'dayız. Kastamonu, Çanakkale destanını yazan ilk şehitlerimizin en fazla olduğu şehirdir” diye konuştu.

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“ALÇAK FETÖ’CÜLERE DERSİNİ VERDİK”

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un Nasrullah Camii'nden “Milletler topla tüfekle, zırhlı ordularla, tayyarelerle yıkılmaz. Milletler, ancak aralarındaki bağlar çözülerek, herkes kendi menfaatini temin etmek kaygısına düştüğü zaman yıkılır” sözlerini hatırlatan Yıldırım şöyle devam etti:

“Restorasyonu tamamlanan Nasrullah Camii'nin İstiklal Savaşımızın kazanılmasında çok önemli bir yeri var. Akif, İstiklal şairimiz buradan İstiklal Harbi'nin ne anlama geldiğini, tankla, tüfekle değil iman göğüslü oldukça bir milleti hiçbir şeyin yıkamayacağını buradan haykırdı.

Anadolu'dan haykırdı. Katiyen alçakların önünde eğilmeyiz. Bir tek yaradan Rabbimizin önünde eğiliriz. O gün Mehmet Akif, Nasrullah Camii'nden 1920'de ne diyor, ‘Milletler topla tüfekle, zırhlı ordularla, tayyarelerle yıkılmaz. Milletler, ancak aralarındaki bağlar çözülerek, herkes kendi menfaatini temin etmek kaygısına düştüğü zaman yıkılır.' İstiklal şairimiz ne güzel de geleceği görmüş.

İşte 15 Temmuz o toplar, tüfekler, helikopterler, bombalar, insanımızın, milletimizin üzerine yağmur gibi yağarken iman dolu göğsümüzle bir millet olarak ayağa kalktık. Alçak FETÖ'cülere dersini verdik. İstiklal ruhu, Akif'in yeşerttiği bu ruh, Nasrullah Meydanı’nda 15 Temmuz'da tekrar ayağa kalktı. 15 Temmuz gecesi, saat 02.00'de bu camiden okunan selâlar tüm ülkede yankılandı. Bu mübarek selâlar yurdun dört bir yerinden yankılandı. O gece siz, cumhurun reisine, başkomutanına sahip çıktınız. Alçaklara yedirtmediniz. Hükümetinize, Başbakanınıza, Türkiye'ye sahip çıktınız. Çocuklarımızın geleceğine sahip çıktınız. Alçaklara dersini verdiniz. Allah sizden razı olsun.”

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“BUGÜN 139 YILLIK HAYAL GERÇEK OLDU”

Ilgaz Tüneli'nin 139 yıl sonra hayata geçtiğini ifade eden Başbakan Yıldırım, “Bugün Kastamonu, bugün Çankırı ayrı bir güzeldir. Çünkü bugün 139 yıllık hayal gerçek oldu. Ilgaz-Kastamonu Tünelleri açıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Kastamonu’muza hayırlı olsun, Sinop'a hayırlı olsun, Çankırı'ya hayırlı olsun. Türkiye'ye hayırlı olsun, milletimize hayırlı olsun. İşte şimdi Ilgaz'dan girdik, 5 dakikada Diphan'a geldik. Nerede o Ilgaz'ın yolları, karla kaplı virajları. Hepsi nostalji oldu.

Şimdi bineceksiniz arabanıza ver elini Ilgaz, yarım saat bile değil. Olmadı Çankırı, Ankara, İstanbul. Biz Ferhat'ız, Şirin'e ulaşmak, millete ulaşmak, sizlere ulaşmak için dağları deler, tüneller yaparız. Engin vadilerden geçeriz, engel tanımayız. Hizmet bizim işimiz. Biz mazeret değil iş üreterek bugünlere geldik. 14 yıl boyunca Türkiye sevdalısı liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile beraber Türkiye'yi baştan başa bölünmüş yollarla donattık” dedi. İHA