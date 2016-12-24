Başbakan Yardımcısı Kaynak’tan flaş El Bab yorumu!

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, “El Bab’da verilen mücadelenin aslında Türkiye’nin geleceğinin, sınırlarının güvenliğinin ve Türkiye’nin insanlarının güvenliğinin mücadelesi olduğunu ben de buradan bir kez daha ilan ediyorum” dedi.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, “El Bab’da verilen mücadelenin aslında Türkiye’nin geleceğinin, sınırlarının güvenliğinin ve Türkiye’nin insanlarının güvenliğinin mücadelesi olduğunu ben de buradan bir kez daha ilan ediyorum” dedi.

Beşiktaş Belediyesi tarafından Türkiye tarihinde ilk kez geçtiğimiz yıl kamusal alanda kutlanarak tarihe geçen Hanuka Bayramı bu yıl da Türk Musevi cematinin katkılarıyla yeniden kutlandı. Esma Sultan Yalısı Bahçesi'nde gerçekleşen kutlama programına Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak’ta katıldı. Kaynak burada yaptığı konuşmada, Fırat Kalkanı Harekatı’nda değinerek, “El Bab'daki mücadele Türkiye'nin güvenliğinin mücadelesi” olduğunu söyledi

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Musevileri asla azınlık olarak görmediklerini dile getiren Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, “Bu kardeşlerimiz bizim kadar bu coğrafyanın sahipleridirler. Lozan antlaşmasından hukuki bir tabir olarak azınlık diye ifade ediliyor. Türkiye topraklarında asla Yahudi kardeşlerimiz ile bir problemimiz olmadı. Ama devletler arasında zaman zaman krizler olabilir. İşte Mavi Marmara gemisi hadisesini yaşadık. Bu olaydan sonra Türkiye'de yaşayan Yahudi kardeşlerimizin gerçekten arabulucu olarak büyük gayretlerine şehadet ettik. Dünyanın en çok ihtiyacı olan manzara burada Ortaköy'ümüzde” şeklinde konuştu.

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Fırat kalkanı Harekatı'nda El Bab'ın alınmasının önemini vurgulayan Veysi Kaynak, “El Bab'da verilen mücadelenin aslında Türkiye'nin geleceğinin, sınırlarının güvenliğinin ve Türkiye'nin insanlarının güvenliğinin mücadelesi olduğunu ben de buradan bir kez daha ilan ediyorum. Yakın zamanda inşallah El Bab'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle Özgür Suriye Ordusu orayı da terörist unsurlardan temizleyecektir” diye konuştu. İHA