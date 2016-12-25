Başbakan’a ‘Twitter’ sorusu

Yaklaşık 4 gündür Twitter'a erişimin engellenmesi TBMM’de soru önergesi oldu. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Meclis Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, erişimin engellenmesinin gerekçesini sordu.

Yaklaşık 4 gündür Twitter'a erişimin engellenmesi TBMM’de soru önergesi oldu. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Meclis Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, erişimin engellenmesinin gerekçesini sordu.

Sosyal medyada iktidara karşı muhalefet yapılmasının istenmediğine dikkat çeken Sezgin Tanrıkulu, Twitter yetkililerinin hangi mahkeme kararlarını uygulamadığını sordu.

Tanrıkulu, Başbakan Binali Yıldırım'a şu soruları yöneltti:

“GERÇEKLER Mİ SAKLANIYOR”

* Twitter yetkililerinin uygulamasında duyarsız kaldıkları mahkeme kararı sayısı kaçtır? Twitter'a girişimi engellemenizin gerekçesi nedir? Twitter'a girişimi engellemenizin sebebi halkı gerçek bilgiden yoksun bırakma isteği midir? Twitter yetkililerinin uygulamasında duyarsız kaldıkları mahkeme kararlarında davacı ve davalı olan taraf kimlerdir?

*Twitter'da mağduriyete uğrayan TC vatandaşları kimlerdir? Twitter yetkililerinin uygulamasında duyarsız kaldıkları mahkeme kararlarının içeriği nedir?

*Twitter'dan uygulaması istenen mahkeme kararlarının, temel hak ve özgürlükleri ihlal edip etmediğinin denetimi nasıl yapılmıştır? Türkiye'de alınan mahkeme kararları AB temel hak ve özgürlükler, haberleşme özgürlüğü kriterlerine uygun mudur?

“HANGİ MAHKEME KARARI UYGULANMADI”

*Türkiye'de Twitter yetkililerinin uygulamasında duyarsız kaldıkları mahkeme kararları, AB mahkeme kararlarına akredite midir? Sosyal medyada iktidara karşı muhalefet yapılması istenmemekte midir? Sosyal medyada iktidara karşı güçlü olan eleştirileri görmezden gelmenizin sebebi nedir?