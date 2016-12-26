Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Başkent’te çöp kutusunda korkutan patlama

Ankara'da Ulucanlar Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrası polis araştırma başlattı
10:5726 Aralık 2016
Gündem
Başkent’te çöp kutusunda korkutan patlama
Ankara'da Ulucanlar Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrası polis araştırma başlattı

Başkent Ankara’da Ulucanlar Caddesi üzerinde bir çöp kutusunda meydana gelen patlama polisi alarma geçirdi. Alınan bilgiye göre, Ulucanlar Caddesi’nde bir çöp kutusunda patlama meydana geldi. Kimsenin yaralanmadığı patlama sonrası bölgeye çok sayıda polis ekipleri çağrıldı. Polis ekipleri inceleme başlattı. Komşu esnaf olayın sabah 8.00 sıralarında olduğunu kaydederek,  “Dükkandaydım. Kahvaltı yapıyordum. Patlama olunca irkildim. Şiddetli bir patlamaydı. Dışarıya çıktığımda sadece dumanları gördüm. Patlama belediye personelinin malzemelerine zarar vermişti” şeklinde konuştu.
(İHA)

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?
Keşfet

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar