Başkent’te çöp kutusunda korkutan patlama

Ankara'da Ulucanlar Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrası polis araştırma başlattı

Başkent Ankara’da Ulucanlar Caddesi üzerinde bir çöp kutusunda meydana gelen patlama polisi alarma geçirdi. Alınan bilgiye göre, Ulucanlar Caddesi’nde bir çöp kutusunda patlama meydana geldi. Kimsenin yaralanmadığı patlama sonrası bölgeye çok sayıda polis ekipleri çağrıldı. Polis ekipleri inceleme başlattı. Komşu esnaf olayın sabah 8.00 sıralarında olduğunu kaydederek, “Dükkandaydım. Kahvaltı yapıyordum. Patlama olunca irkildim. Şiddetli bir patlamaydı. Dışarıya çıktığımda sadece dumanları gördüm. Patlama belediye personelinin malzemelerine zarar vermişti” şeklinde konuştu.

(İHA)