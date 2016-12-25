Baygın halde hastane önüne bırakıldı!

İstanbul Büyükçekmece'de 20 yaşındaki genç kız, iki kişi tarafından baygın olarak özel bir hastanenin kapısına bırakıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan K.H.'nin ölümüyle ilgili 1 kişi yakalandı.

İstanbul Büyükçekmece'de 20 yaşındaki genç kız, iki kişi tarafından baygın olarak özel bir hastanenin kapısına bırakıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan K.H.'nin ölümüyle ilgili 1 kişi yakalandı.

Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; İstanbul Büyükçekmece'de özel bir hastaneye önceki gece bir araç yaklaştı. Araçtan inen 2 kişi baygın haldeki genç bir kızı hastanenin önüne bırakarak uzaklaştı. Görevliler tarafından hemen hastaneye alınan genç kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Doktorlar tarafından yapılan incelemede genç kızda cinsel saldırı bulgusu ve kanında aşırı alkol bulunduğu belirlendi. Olay yerine çağrılan polis, genç kızın 20 yaşındaki K.H. olduğunu tespit etti. Doktorlar polise genç kızın tecavüze uğramış olma ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

Vücudunda herhangi bir darp izi bulunmayan genç kızın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 1 KİŞİ ARANIYOR

Korkunç olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri de devreye girdi. Genç kızın Düzce'de yaşadığı ve İstanbul'a erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen kişinin yanına geldiği iddia edildi. Çalışmalarda K.H.'yi hastaneye bırakan 2 kişinin kimlikleri de tespit edildi. Polisin yaptığı operasyonda şüphelilerden biri bulunarak gözaltına alındı.

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheli, kaçan ikinci kişinin genç kızın sevgilisi olduğunu savundu. Bunun üzerine polis diğer zanlıyı aramaya başladı.