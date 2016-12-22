Bebeğini öldürmekle suçlanan anneye beraat!

Adana’da yasak ilişki sonucu hamile kalıp doğurduğu bebeği yere atarak öldürmekle suçlanan ve hakkında müebbet hapisle dava açılan Melek D. ilk duruşmada beraat etti.

Adana’da yasak ilişki sonucu hamile kalıp doğurduğu bebeği yere atarak öldürmekle suçlanan ve hakkında müebbet hapisle dava açılan Melek D. ilk duruşmada beraat etti.

Adana'da yasak ilişki sonucu doğurduğu çocuğu yere atarak öldürdükten sonra babasının mezarına gömdüğü ileri sürülen ve geçtiğimiz hafta tahliye edilen Melek D.(22) “Altsoydan akrabayı öldürmek” suçundan yargılandığı davanın ilk duruşmasında delil yetersizliğinden beraat etti. Genç kızın beraat etmesindeki en büyük gerekçe de İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun “ Ceset çürüdüğü için ölüm nedeni belirlenemedi” yönündeki raporu oldu.

Olay,10 Ağustos 2016 günü Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Üniversite öğrencisi Melek D. evli ve 3 çocuk babası inşaat işçisi H.G. ile gayri resmi evlendi ve birlikte yaşamaya başladı. Melek D. bir süre sonra hamile kaldığını öğrendi. Kilo aldığını söyleyerek hamileliğini gizleyen genç kız sancılandı. Evlerinin banyosundan doğum yapan Melek D. ayakta doğurduğu erkek bebeğin kordonunu bıçakla kesti. İddianameye göre Melek D. annesi ve ağabeyinin bebeğin sesini duymasından endişelenerek yere attı. Beton zemine kafasının üzerine düşerek vefat eden bebeği çantasına koyan Melek D. babasının mezarının bulunduğu Baklalı köyüne gitti. Yanında götürdüğü çekiçle mezarı 20-30 santim kazan Melek D. bebeği gömerek uzaklaştı. Bu arada polisi arayan bir kişi ihbarda bulununca gözaltına alınan Melek tutuklandı. Savcı genç kız hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile dava açtı.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada Melek D. suçlamayı kabul etmeyerek “H.G.'den hamile kaldım. Önce bebeği aldırmayı düşündük paramız olmayınca aldıramadık. Ailemin haberi yoktu. Kilolu olduğum için de kimse anlamadı. Sancım başlayınca tuvalete gittim. Bebek kafasının üstüne düştü. Bebeği tutamadım. Kendime gelip bebeği kucağıma aldığımda ölmüştü. Ben öldürmedim, düşerek öldü. Bebeğimi daha sonra babamın mezarına gömdüm.”dedi.

İstanbul Adana Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu'nun “Bebeğin cesedinin çürümüş olması yüzünden kesin ölüm nedeninin belirlenmesinin mümkün olmadığı” yönündeki otopsi raporunu değerlendiren mahkeme heyeti, Melek D.’nin bebeğini öldürdüğüne dair kesin ve inandırıcı delil bulunamadığı, suçu işlediğinin de sabit olmadığını gerekçesiyle beraatine karar verdi.