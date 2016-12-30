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BEDAŞ: 30-31 Aralık ve 1 Ocak’taki planlı elektrik kesintileri iptal edildi

İstanbul Avrupa Yakası'nın elektrik dağıtımını üstlenen Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 30-31 Aralık ve 1 Ocak'ta yapacağı planlı yatırım, bakım ve onarım çalışmalarının ertelediğini duyurdu.
18:2030 Aralık 2016
Gündem
BEDAŞ: 30-31 Aralık ve 1 Ocak’taki planlı elektrik kesintileri iptal edildi
İstanbul Avrupa Yakası'nın elektrik dağıtımını üstlenen Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 30-31 Aralık ve 1 Ocak'ta yapacağı planlı yatırım, bakım ve onarım çalışmalarının ertelediğini duyurdu.

BEDAŞ’ın daha önce yaptığı açıklamada Çatalca, Sarıyer, Güngören, Bayrampaşa, Küçükçekmece, Esenyurt, Sarıyer ve Beylikdüzü’ndeki bazı mahallelerde elektrik kesintisi olacağı kaydedilmişti.

DHA

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Son güncelleme: 19:0530.12.2016
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