Beşiktaş Boluspor maçı canlı izle: Beşiktaş Boluspor A2 TV canlı izle!

Beşiktaş Boluspor maçı A2 TV ekranlarından canlı olarak izlenecek, şimdi taraftarlar A2 TV nasıl izlenir sorusunu merak ediyor, A2 TV ve Beşiktaş Boluspor maçı canlı izleme hakkında merak edilenler haberimizde...

Beşiktaş Boluspor maçı A2 TV ekranlarından canlı olarak izlenecek, şimdi taraftarlar A2 TV nasıl izlenir sorusunu merak ediyor, A2 TV ve Beşiktaş Boluspor maçı canlı izleme hakkında merak edilenler haberimizde...

Beşiktaş kupa maçında Boluspor karşısına çıkıyor, zirve yarışında iyi giden Beşiktaş, kupada galibiyet alarak moralini arttırmak istiyor. Beşiktaş Boluspor maçı hangi kanaldan yayınlancak sorusunu soran taraftarlar aynı zamanda A2 TV’nin internet ya da uydu üzerinden nasıl izleneceğini merak ediyor işte ayrıntılar….

A2 TV İNTERNETTEN NASIL İZLENECEK?

Beşiktaş Boluspor maçı saat 20:00’da A2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak, aşağıdaki link üzerinden maçı canlı olarak izleyebilirsiniz.

A2 TV’Yİ İNTERNETTEN CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



A2 TV FREKANS AYARLARI

A2 TV'yi izlemek isteyen okurlarımız, aşağıdaki platformlardan A2 TV'yi izleyeceği platformları bulabilirler;

– Digiturk'te 35 nolu kanal

– Teledünya'da 37 nolu kanal

– Turkcell TV'de 29 nolu kanal

– Tivibu'da 59 nolu kanalda ve

– TÜRKSAT 4A uydusunda,

BEŞİKTAŞ BOLUSPOR MAÇ AYRINTILARI

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu’nda Darıca GB ve Kayserispor'u 2-1 yenerek 6 puanla liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş, üçüncü sınavında 3 puanla üçüncü sırada yer alan TFF 1. Lig temsilcisi Boluspor ile bugün deplasmanda karşılaşacak. Bolu Atatürk Stadı’nda oynanacak Boluspor – Beşiktaş maçında Teknik Direktör Şenol Güneş’in daha önceki kupa mesailerinde olduğu gibi geniş çaplı bir rotasyonla ilk 11’ini oluşturması bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

BOLUSPOR: Soner, Arapi, Diarra, Furkan, Hakan, Özgür, Tunahan, Murat, Andre Santos, Emre, Poepon

BEŞİKTAŞ: Tolga, Beck, Marcelo, Atınç, Tosic, Necip, Gökhan İnler, Eslem, Kerim Frei, Ömer, Olcay