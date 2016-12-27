Beşiktaş Boluspor maçı hangi kanalda? A2 TV frekans bilgileri (A2 TV CANLI İZLE)

Haftanın kupa karşılaşmaları başladı, Beşiktaş, kupada galibiyet için sahaya çıkıyor. Beşiktaş Boluspor maçı canlı olarak nasıl izlenecek? A2 TV'nin internet ya da uydu üzerinden nasıl izlenecek? İşte ayrıntılar…
A2 TV FREKANS AYARLARI
A2 TV’yi izlemek isteyen okurlarımız, aşağıdaki platformlardan A2 TV’yi izleyeceği platformları bulabilirler;
– Digiturk’te 35 nolu kanal
– Teledünya’da 37 nolu kanal
– Turkcell TV’de 29 nolu kanal
– Tivibu’da 59 nolu kanalda ve
– TÜRKSAT 4A uydusunda,
A2 TV İNTERNETTEN NASIL İZLENECEK?
Beşiktaş Boluspor maçı saat 20:00'da A2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak, aşağıdaki link üzerinden maçı canlı olarak izleyebilirsiniz.
A2 TV'Yİ İNTERNETTEN CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
MUHTEMEL 11'LER
BEŞİKTAŞ: Tolga, Beck, Atınç, Rhodolfo, Adriano, Eslem, Gökhan İnler, Ömer, Kerim, Olcay, Aboubakar
BOLUSPOR: Soner, Fatih, Necati, R.Arapi, Özgür Özkaya, Cumali, Umut, Tunahan, Burak, İsmail, Ozan