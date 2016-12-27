Beşiktaş Boluspor maçı hangi kanalda? A2 TV frekans bilgileri (A2 TV CANLI İZLE)

A2 TV ve Beşiktaş Boluspor maçı internette en çok arananlar arasına girdi, peki A2 TV frekans bilgileri neler? A2 TV internet üzerinden nasıl izlenecek?

A2 TV ve Beşiktaş Boluspor maçı internette en çok arananlar arasına girdi, peki A2 TV frekans bilgileri neler? A2 TV internet üzerinden nasıl izlenecek?

Haftanın kupa karşılaşmaları başladı, Beşiktaş, kupada galibiyet için sahaya çıkıyor. Beşiktaş Boluspor maçı canlı olarak nasıl izlenecek? A2 TV'nin internet ya da uydu üzerinden nasıl izlenecek? İşte ayrıntılar…

A2 TV FREKANS AYARLARI

A2 TV’yi izlemek isteyen okurlarımız, aşağıdaki platformlardan A2 TV’yi izleyeceği platformları bulabilirler;

– Digiturk’te 35 nolu kanal

– Teledünya’da 37 nolu kanal

– Turkcell TV’de 29 nolu kanal

– Tivibu’da 59 nolu kanalda ve

– TÜRKSAT 4A uydusunda,

A2 TV İNTERNETTEN NASIL İZLENECEK?

Beşiktaş Boluspor maçı saat 20:00'da A2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak, aşağıdaki link üzerinden maçı canlı olarak izleyebilirsiniz.

A2 TV'Yİ İNTERNETTEN CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Tolga, Beck, Atınç, Rhodolfo, Adriano, Eslem, Gökhan İnler, Ömer, Kerim, Olcay, Aboubakar

BOLUSPOR: Soner, Fatih, Necati, R.Arapi, Özgür Özkaya, Cumali, Umut, Tunahan, Burak, İsmail, Ozan