Beşiktaş – Gaziantepspor maç özeti: İşte Beşiktaş’a 3 puan getiren gol!

Beşiktaş tek golle adeta 5 puan kazandı! 1-0'ın Beşiktaş Gaziantepspor maçı ile Beşiktaş'ın lider Başakşehir ile arasındaki puan farklı 1'e inmiş oldu. İşte Beşiktaş Gaziantespor maç özeti ve o altın gol...

Önemli anlara sahne olan Beşiktaş Gaziantep spor maçı Beşiktaş’ın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. Böylece Beşiktaş zirve yarışında tek golle çok önemli bir galibiyet aldı. Lider Başakşehir’in berabere kalması sonrası Gaziantep’i tek golle geçen Beşiktaş liderle puan farkını bire indirmeyi başardı. Kritik maçta Beşiktaş’a galibiyeti getiren isim Vincent Aboubakar oldu.

Beşiktaş Gaziantespor maçını izleyemediyseniz aşağıdaki bağlantı ile maçın önemli anlarından oluşan geniş özetine ulaşabilirsiniz. İşte çekişmeli geçen Beşiktaş Gaziantespor maçının önemli pozisyonları ve tek golü…

Beşiktaş Gaziantepspor maç özeti izle

BEŞİKTAŞ GAZİANTEP MAÇINDAN ÖNEMLİ ANLAR

90+2DK Angan sol çizgiden topla birlikte hızlı çıktı fakat ayağından topu aştı ve topla birlikte taca çıktı.

90+2DK Andreas Beck ceza sahasına topla girdi ve yerde kaldı ama hakem pozisyonu devam ettirdi.

90DK Gaziantepspor’da sarı kart gören isim Musa Nizam oluyor.

90DK Karşılaşmanın sonuna en az 3 dakika ilave ediliyor.

90DK KONUK EKİP GOLE YAKLAŞTI! Angan’ın ceza sahasına gönderdiği topta Ghilas’dan önce Fabri son anda topu aldı ve çok büyük bir tehlikeyi önledi.

89DK Oyuncu Değişikliği Cenk Tosun Kerim Frei Koyunlu

87DK Aboubakar’ın sol çizgide Barış’a yaptığı hareket faul. Gaziantepspor oyunu Gökhan ile başlatıyor.

87DK Van Hintum’un top kaybında Gökhan Gönül araya girdi ama pası yerini bulmadı ve direkt taca gitti.

86DK Gaziantepspor’da Orkan Çınar oyuna giriyor. Evans Kangwa oyundan çıkıyor.

84DK Aboubakar’ın pasında Quaresma ceza sahası içinde topla buluştu ama Portekizli yıldızın şutu çok etkisiz oldu ve tehlike sona erdi.

83DK Gaziantepspor’da Evans Kangwa sarı kart görüyor.

82DK Davy Angan, Ghilas’ın pasında topla buluşup kaleye yüzünü döndü ve sert bir şut çekti ama top kalenin solundan auta çıktı.

81DK Bu dakikalarda Gaziantepspor beraberlik için Beşiktaş kalesine yükleniyor…

79DK Oğuzhan penaltıyı gole çeviremiyor.

78DK PENALTI! Ceza sahası içinde Aboubakar’a yapılan müdahalede hakem penaltıya hükmediyor.

74DK Gökhan İnler kaleyi karşısına alıp sert bir şut gönderdi ama rüzgarın şiddetiyle top kalenin üzerinden farklı bir biçimde auta çıktı.

71DK Beşiktaş’ta Rhodolfo oyundan çıkıyor. Yerine giren isim Beck oluyor.

71DK Beşiktaş’ta Muhammed İldiz oyundan çıkıyor. Yerine giren isim Doğanay oluyor.

71DK Ghilas topla beraber Beşiktaş kalesine doğru koşusunu yaptı ama topu ayağından fazla açınca Fabri çıkıp topu uzaklaştırdı.

69DK Quaresma sol kanattan bir plaseyle Gaziantepspor kalesini yokladı ama top Gökhan’da kaldı.

68DK EV SAHİBİ EKİP GOLE YAKLAŞTI! Gökhan Gönül’ün pasında Cenk Tosun şık bir vuruşla topu kaleye gönderdi ve Gökhan bu topu kurtardı. Bir anda havaya yükselen top yine Cenk’in önünde kaldı ama Cenk ikinci şansını da kullanamadı ve golü bulamadı.

64DK Gökhan İnler’in pasında ceza sahası içinde Tosic topla buluştu ama dengesini sağlayamayan oyuncu topu kaybetti ve pozisyon büyümeden sona erdi.

63DK Konuk ekipte İlhan Parlak yerini Davy Claude Angan’a bırakıyor.

62DK KONUK EKİP GOLE YAKLAŞTI! Gaziantepspor defansı Ghilas’a doğru uzun bir pas gönderdi ve Ghilas müthiş bir depar ile Rhodolfo’yu geçip karşı karşıya kaldı ama golü yapamadı ve çektiği şut farklı bir şekilde auta çıktı.

61DK Fatau’nun pasında Ghilas çizgi üzerinde topu tutup ceza sahasına doğru çevirdi ama İlhan bu pozisyonu da gole çeviremedi.

61DK Fatau kaleyi çok uzaklardan yokladı ama top defanstan geri döndü.

60DK Beşiktaş bu dakikalarda topa hükmeden taraf ama iki takım da oyunu ve skoru kabullenmiş durumda…

58DK Evans ceza sahası dışından Beşiktaş kalesini yokluyor ama top auta çıkıyor.

57DK Cenk Tosun ile Fatau arasında bir tartışma çıktı ve hakem oyunu şu anda durdurdu. İki oyuncuyu da uyarıyor.

54DK Maçta tempo bu dakikalarda iyice düştü…

53DK Beşiktaş’ta Tolgay oyundan çıkıyor. Gökhan İnler yerine oyuna dahil olan isim oluyor.

53DK Muhammed’in kullandığı serbest vuruşta top direkt kaleye gidiyor ve Fabri’nin ellerinde kalıyor.

53DK Gökhan Gönül’ün Evans’a yaptığı harekette hakem faüle hükmetti. Gaziantepspor, sol kanattan ceza sahasına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

52DK Beşiktaş, Gaziantepspor yarı sahasında yaptığı paslaşmalarla rakip kalede gol arıyor.

50DK KONUK EKİP GOLE YAKLAŞTI! Muhammed’in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan İlhan, Fabri’yi geçemedi ve net bir gol pozisyonu kaçtı.

50DK Aboubakar sağ çizgiye inip ortasını ceza sahasına doğru açtı ama Cenk Tosun’dan önce Gökhan topa sahip olan isim oldu.

49DK Rajtoral’ın pasında Gökhan Gönül topa elle müdahale etti. Hakem serbest vuruşa hükmediyor.

48DK Oğuzhan’ın pasında Tolgay bekletmeden aldığı topu ceza sahasına koşu yapan Aboubakar’a gönderdi ama top biraz hızlı şekilde geldi ve Kaleci Gökhan’a kadar gitti.

46DK Ghilas ceza sahası dışından Beşiktaş kalesini yokladı ama top Fabri’de kaldı.

İLK YARI

45+3DK Muhammed ceza sahasına doğru kullandığı frikikte Fatau’yu gördü ama Rhodolfo iyi yükselip topu uzaklaştırdı.

45DK İlk yarının sonuna en az 3 dakika ilave ediliyor.

44DK Abdülkadir, defansın arkasına kaçan İlhan’a topu gönderdi ama hızlı giden top Fabri’ye kadar gitti.

41DK GOL! Aboubakar, Atiba’nın pasında topu kontrol etti ve bir çalım atıp kaleyi karşısına aldı. Arka direğe doğru sol ayağıyla sert bir şut gönderen Aboubakar, şık bir golle takımını 1-0 öne geçirdi.

39DK Marcelo’nun Ghilas’a orta sahanın yayında yaptığı hareket faul… Gaziantepspor oyuna tekrar başlıyor…

37DK Abdülkadir’in tedavisi yapıldı ve oyuncu oyuna devam ediyor.

37DK Tosic’in ortasında Abdülkadir’in kafasına yakın mesafeden top çarptı ve oyuncu yere devrildi.

37DK EV SAHİBİ GOLE YAKLAŞTI! Atiba’nın pasında Aboubakar karşı karşıya kaldı ama vuruşunda Kaleci Gökhan gole izin vermedi.

36DK Ghilas, Atiba ile çarpıştı. Oyuncu, tedavi için saha kenarına geldi.

34DK Oğuzhan sağ çizgiden ceza sahasına doğru iyi bir orta kesti ama Aboubakar’dan önce topa müdahale eden Barış topu kafayla uzaklaştırdı.

33DK İlhan kendi yarı alanından kaptığı topu Beşiktaş kalesinin ceza sahasına yakın bir noktasına kadar getirdi ama pas tercihi yapamadan yere düştü ve topu kaybetti.

32DK Ghilas, sağ kanatta topla buluştu ve ceza sahası yayındaki Evans’ı gördü. Evans, defansın arkasına kaçan İlhan’la verkaç yapmak istedi ama İlhan tam ters açıya koşunca Evans’ın pası diğer yöne gitti ve topu kaybettiler.

30DK Oğuzhan’ın uzun pasında Quaresma sol çizgide topu yakaladı ve geriden bindiren Tosiç’e döndü. Sırp oyuncu ortasını ceza sahası dışına doğru kesti ama defans araya girip pozisyonu önledi.

29DK KONUK EKİP GOLE YAKLAŞTI! Ghilas, Beşiktaş kalesine çalımlarla gidip ceza sahası yayına kadar geldi tam şutunu çekecekken Oğuzhan son anda arkadan müdahale edip oyuncunun pozisyonunu bozdu ve topu kazandı.

28DK Aboubakar çizgiye kadar topla indi ama ceza sahasındaki arkadaşlara topu aktaramadan pozisyonunu kaybetti ve topu kaptırdı.

26DK Oğuzhan ve Cenk verkaçlarla ceza sahasına girdi. Top en son Cenk’de kaldı. Cenk düşerken kaleye şutunu gönderdi ama top farklı bir şekilde kalenin üstünden auta çıktı.

25DK Maç kaldığı yerden devam ediyor…

23DK Evans, Gökhan Gönül ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ve kafasına darbe aldı. Oyuncunun saha içinde tedavisi yapılıyor ve maç şu anda durdu.

22DK Bu dakikalarda Beşiktaş oyunu Gaziantepspor kalesine yıktı.

20DK Quaresma ceza sahasına kullandığı köşe vuruşunda sert bir orta gönderdi ama Gökhan çift yumrukla topu ceza alanı dışına gönderdi.

19DK Gökhan Gönül’ün ciddi bir durumu yok ve oyuna devam ediyor.

18DK KONUK EKİP GOLE YAKLAŞTI! Gaziantepspor defansının uzun pasında Evans defansın arkasına sarktı ve kalesini terkeden Fabri’yi çalımladı. Tam şutunu boş kaleye gönderecekken Gökhan Gönül oyuncunun önüne siper oldu ve topu uzaklaştırdı. Bu pozisyonun ardından sakatlanan Gökhan Gönül oyun alanının dışına geldi.

17DK Geride kalan 15 dakikalık bölümde iki takımın da net pozisyonları oldu ama henüz gol gelmedi.

16DK Tosiç’in ortasında ceza sahasında Oğuzhan kafa vuruşuyla topu kaleye gönderdi ama top yine Gökhan’da kaldı.

15DK Muhammed orta sahada kaptığı topu 3. bölgeye çok hızlı geçirdi ve Ghilas ile buluşturdu. Ghilas sol kanattan gönderdiği şutta kaleyi yokladı ama top auta çıktı.

14DK Rajtoral çalımlarla sağ kanattan ilerledi ve topu Muhammed’e gönderdi ama kaçan arkadaşına topu gönderemeyen Muhammed topu rakibe hediye etti.

13DK Beşiktaş, Quaresma’yla köşe vuruşunu kulandı. Ön direğe doğru gelen topa Aboubakar müdahale etmeden Gökhan çift yumrukla müdahale etti ve topu ceza sahası dışına gönderdi.

12DK Oğuzhan’ın uzun pasında Cenk kaleciyle karşı karşıya kaldı ama Gökhan daha hızlı davranıp topu taca gönderdi.

11DK İlhan’ın ortasında Ghilas topa iyi yükseldi ve kafa vuruşunu yaptı ama top kalenin sağ direğinin üstünden auta çıktı.

10DK Quaresma, sol kanatta topla buluştu ve ayağının dışıyla ceza sahasına sert bir orta kesti ama top kaleci Gökhan’ın ellerinde kaldı.

9DK Aboubakar sağ çizgiden ceza sahasına doğru indi ve Cenk’e doğru topu gönderdi ama defans son anda bu topu engelledi.

8DK Oğuzhan’ın uzun pasında Cenk Tosun ceza sahası içinde topla buluştu ama kaleye yüzünü dönemedi ve tehlike büyümeden sona erdi.

7DK Gaziantepspor maça kendi sahasını savunarak başladı. Beşiktaş rakip kalede baskıyı arttırmaya çalışıyor.

6DK Beşiktaş’ta Tolgay uzaktan çektiği şutla kaleyi yokladı ama top hedefi bulmadı.

4DK İlk dakikalar itibarıyla Beşiktaş topa daha fazla hakim olan taraf.

2DK Sağ kanatta topla buluşan Gökhan Gönül’ün ortasında top kaleci Gökhan’da kaldı.