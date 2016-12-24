Beşiktaş Gaziantepspor maçı canlı izle: Beşiktaş Gaziantep karşısında (LİG TV)

Beşiktaş Gaziantepspor maçı saat kaçta başlayacak sorusunu soran futbolseverler aynı zamanda Beşiktaş Gaziantepspor maçı hangi linkle internet üzerinden izlenebilecek sorusunun cevanbını da merak ediyor. İşte Gaziantespor Beşiktaş maçı hakkında merak edilenler ve ayrıntılar...

Beşiktaş Gaziantepspor maçı saat kaçta başlayacak sorusunu soran futbolseverler aynı zamanda Beşiktaş Gaziantepspor maçı hangi linkle internet üzerinden izlenebilecek sorusunun cevanbını da merak ediyor. İşte Gaziantespor Beşiktaş maçı hakkında merak edilenler ve ayrıntılar...

Galibiyet parolasıyla maça çıkacak olan Beşiktaş’ta geçen haftanın yenilgi acısı unutulmaya çalışılıyor. Taraftarlar şimdi zirve mücadelesini yakından ilgilendirecek olan Beşiktaş Gaziantepspor maçının saat kaçta başlayacağını ve internet üzerinden nasıl izleneceğini merak ediyor. İşte Vodafone Arena’da oynanacak olan bu zorlu karşılaşmanın ayrıntıları.

BEŞİKTAŞ GAZİANTEPSPOR MAÇI AYRINTILARI

Lider Başakşehir’in 3 puan gerisinde 32 puanla 2. sırada bulunan Kara Kartal, zirve mücadelesinde yara almadan araya moralli girebilmek için sadece galibiyete kilitlendi. Teknik Direktör Şenol Güneş’in, Kasımpaşa kadrosundan sadece bir değişiklik yapıp cezalı Adriano’nun yerine Tosic’i sol bekte oynatıp stoper ikilisini Marcelo ve Rhodolfo ile kurması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ GAZİANTEPSPOR MAÇI CANLI İZLEME AYRINTILARI

Saat 19:00'da başlayacak olan Beşiktaş – Gaziantepspor maçı Lig TV'den canlı yayınlanacak. Maçı internet üzerinden canlı izlemek isteyen okurlarımız, aşağıdaki link üzerinden ücretli üyelik işlemlerini gerçekleştirerek maçı izleyebilirler. İşte Beşiktaş Gaziantepspor canlı izleme linki.

BEŞİKTAŞ GAZİANTEPSPOR CANLI İZLE

ZAPATA KARTAL MI OLUYOR?

Sezon başında Türkiye’ye gelmeyip Milan ile 3 yıllığına sözleşme yenileyen 30 yaşındaki Kolombiyalı stoperin, hiç forma şansı bulamadığı için İtalyan ekibinden ocakta kiralık olarak gönderilmesi söz konusu. Siyah-beyazlılar, bu gelişme üzerine daha önce ıskaladığı transferi bu kez gerçekleştirmek için 2’nci Zapata harekâtına başladı.