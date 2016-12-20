Beşiktaş’taki canlı bombanın kimliği belirlendi! Kayseri saldırısını TAK üstlendi

Kayseri'de çarşı iznine giden askerlere yönelik gerçekleştirilen ve 14 askerimizin şehit olduğunu terör saldırısını, PKK'nın uzantısı TAK üstlendi. Öte yandan, Beşiktaş'ta terör saldırısını gerçekleştiren otomobilli canlı bombanın kimliği de belirlendi. Saldırganın 1989 doğumlu Kadri Kılınç olduğu ifade edildi.

Kayseri'de çarşı iznine giden askerlere yönelik gerçekleştirilen ve 14 askerimizin şehit olduğunu terör saldırısını, PKK'nın uzantısı TAK üstlendi. Öte yandan, Beşiktaş'ta terör saldırısını gerçekleştiren otomobilli canlı bombanın kimliği de belirlendi. Saldırganın 1989 doğumlu Kadri Kılınç olduğu ifade edildi.

Beşiktaş’ta terör saldırısını gerçekleştiren otomobilli canlı bombanın kimliği de belirlendi. 1989 Mardin Kızıltepe doğumlu Kadri Kılınç.

Maçka parkındaki canlı bombanın kimliği daha önce önce belirlenmişti. Bu teröristin de 1996 Şanlıurfa doğumlu Burak Yavuz olduğu tespit edilmişti.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü((TEM) ekipleri, canlı bombaların ailelerini DNA örneklerini karşılaştırmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna getirdi. Burada yapılan incelemede bombalı otomobille saldırıyı yapan canlı bombanın 1989 Mardin Kızıltepe doğumlu ‘ Şervan Şoreş Derweş’ kod adlı Kadri Kılınç, Maçka parkında kendini patlatan canlı bombanın ise 1996 Şanlıurfa doğumlu ‘Andok Serhat’ kod adlı Burak Yavuz olduğu tespit edilmişti. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam diyor.

KAYSERİ SALDIRISINI TAK ÜSTLENDİ

Kayseri’de 14 askerin hayatını kaybettiği terör saldırısını TAK (Kürdistan Özgürlük Şahinleri / TeyrêBazên Azadiya Kurdistan) örgütü üstlendi. Örgüt, iki hafta önce yayınladığı açıklamayla İstanbul’da düzenlenen terör saldırılarını da üstlenmişti. Dolmabahçe ve Maçka Parkı’nda eş zamanlı olarak düzenlenen saldırılarda 45 kişi hayatını kaybetmişti.

Kayseri’de halk otobüsündeki çarşı iznine çıkan askerlere yönelik bombalı araçla saldırı düzenlenmiş, Beşiktaş’taki çevik kuvvete yönelik bombalı araç saldırısından tam bir hafta sonra düzenlenen saldırıda Erciyes Üniversitesi yerleşkesinin Talas istikametindeki giriş kapısı yakınlarında bomba yüklü bir araç, çarşı iznine çıkan askerlerin de içinde bulunduğu halk otobüsünün yanında infilak etmişti. Saldırıda 14 asker şehit olmuş, 12’si yoğun bakımda 5’i ağır 55 kişi yaralanmıştı.

Örgüt, saldırıyı üstlendiklerini sitelerinden yaptıkları bir açıklama ile duyurdu.