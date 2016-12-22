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Bordo bereliler için flaş iddia

MHP'den ihraç edilen Gaziantep milletvekili Ümit Özdağ önemli bir iddiada bulundu ve Özel Kuvvetler Komutanlığında bazı personelin istifa hazırlığında olduğunu açıkladı. Özdağ ''Özel Kuvvetlere sokaktan adam toplanıyor ve buna tepki olarak istifaların hazırlandığını duydum'' dedi.
Sözcü Ankara
12:2822 Aralık 2016
Gündem
Bordo bereliler için flaş iddia
MHP'den ihraç edilen Gaziantep milletvekili Ümit Özdağ önemli bir iddiada bulundu ve Özel Kuvvetler Komutanlığında bazı personelin istifa hazırlığında olduğunu açıkladı. Özdağ ''Özel Kuvvetlere sokaktan adam toplanıyor ve buna tepki olarak istifaların hazırlandığını duydum'' dedi.

Özel Kuvvetler Komutanlığı ilk kez dış kaynaktan 200 subay ve 500 astsubay alıyor. Toplam 700 kişilik kadro için, 35 bin 24 kişi başvurdu. Bu başvurulardan 12 bin 10’unun muvazzaf subaylık, 23 bin 14’ü ise muvazzaf astsubaylık için yapıldı. 1 Kasım 2016 tarihinde başlayan başvurular, 30 Kasım 2016’da sona erdi. Adaylarda, lisans ve ön lisans mezunu ve KPSS'den en az 50 puan almış olma şartı arandı.

FOTO:SÖZCÜ/Arşiv - Ümit Özdağ "Bordo bereliler rahatsız" dedi.

FOTO:SÖZCÜ/Arşiv – Ümit Özdağ “Bordo bereliler rahatsız” dedi.

Özdağ bu alımları kastederek ”Özel kuvvetlere sokaktan adam toplanıyor. Hem de 50 puan şartı arıyorlar. 50 puan alanı gardiyan bile yapmıyorsunuz ama özel kuvvet subaylığında 50 puanlık bir çizelge koymuşsunuz. Bunun özel kuvvetlerde tepki ile karşılandığını biliyorum. Şimdi de özel kuvvetlerden tepki olarak istifaların hazırlandığını duyuyorum” açıklaması yaptı.

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Son güncelleme: 12:3122.12.2016
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