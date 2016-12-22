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Boyabat belediye başkanının kar keyfi

Sinop’un Boyabat ilçesinde çocuklar, Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı ile beraber yağan karın tadını çıkardı.
10:5522 Aralık 2016
Gündem
Boyabat belediye başkanının kar keyfi
Sinop’un Boyabat ilçesinde çocuklar, Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı ile beraber yağan karın tadını çıkardı.

Sinop’un yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı sebebiyle 111 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi’nden alınan bilgilere göre yoğun kar yağışı nedeniyle merkezde 1, Ayancık ilçesinde 39, Gerze'de 11, Erfelek'te 9, Boyabat'ta 13, Durağan'da 6, Dikmen'de 25, Saraydüzü'nde 7 köy yolu yoğun kar yağışı sebebiyle kapandı. Ekiplerin kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. Boyabat’ta kar yağışının tadını çıkaran çocuklar, kartopu oynayıp kızağa bindiler. Bu anlarda Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı da çocukların kayak neşelerine ortak oldu. (İHA)

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Son güncelleme: 10:5822.12.2016
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