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Burhan Kuzu’nun sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda kullandığı ifadeler tepkilere yol açtı

Sosyal medyada neredeyse yaptığı her paylaşımla büyük tepki alan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Burhan Kuzu, Twitter'da takipçilerine 'OÇ' şeklinde hitap etmeye başladı.
17:1528 Aralık 2016
Gündem
Burhan Kuzu’nun sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda kullandığı ifadeler tepkilere yol açtı
Sosyal medyada neredeyse yaptığı her paylaşımla büyük tepki alan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Burhan Kuzu, Twitter'da takipçilerine 'OÇ' şeklinde hitap etmeye başladı.

Sosyal medyada neredeyse yaptığı her paylaşımla büyük tepki alan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Burhan Kuzu, Twitter’da takipçilerine ‘OÇ’ şeklinde hitap etmeye başladı.
Burhan Kuzu’nun bu ifadeyi küfür barındıran yorumlara karşı yaptığı gözlendi.

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DAHA ÖNCE DE ‘HS’ ifadesini kullanmıştı

Twitter’da takipçilerine ‘OÇ’ şeklinde hitap etmeye başlayan Burhan Kuzu, daha önce de ‘H.S’ ifadesini küfür mahiyetinde kullandığı yönündeki eleştiriler için ‘H.S’ ifadesiyle ilgili
olarak ‘Bazan ‘HS’ kısaltmasını kullanıyorum. Bu ‘Hadi Sen de’ anlamındadır diyerek kendini savunmuştu.

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Son güncelleme: 17:2728.12.2016
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