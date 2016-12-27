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Bursa-Balıkesir Karayolu’nu kapatan zincirleme kaza

Bursa-Balıkesir Karayolu Gölkıyı Mevkii’nde, 13 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. 5 kişinin yaralandığı zincirleme kaza nedeniyle Bursa-Balıkesir Karayolu bir süre ulaşıma kapandı.
11:4427 Aralık 2016
Gündem
Bursa-Balıkesir Karayolu’nu kapatan zincirleme kaza
Bursa-Balıkesir Karayolu Gölkıyı Mevkii’nde, 13 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. 5 kişinin yaralandığı zincirleme kaza nedeniyle Bursa-Balıkesir Karayolu bir süre ulaşıma kapandı.

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında merkez Nilüfer İlçesi Gökkıyı Mevkii'nde meydana geldi. Bursa-İzmir Karayolu Gölkıyı Mahallesi girişinde,  hatalı dönüş yapan TIR’a 2 otomobil çarptı.  Kazayı görerek durmaya çalışan, aralarında otomobil, yolcu minibüsü, TIR, kamyonet ve kamyonların da bulunduğu toplam 10 araç daha çarpıştı. Yoğun sis nedeniyle meydana geldiği belirtilen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi. Kaza nedeniyle duble yolun İzmir yönündeki trafik akışı durdu.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Trafik ekipleri kaza yerinde trafiği kontrollü geçiş sağlayarak yolun bir kısmını trafiğe açtı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.  (DHA)

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Son güncelleme: 12:0527.12.2016
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