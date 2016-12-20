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Bursa’da korkutan patlama sesi!

Bursa’da, kentin birçok yerinden duyulan patlama sesi korkuya neden oldu. Sesin tatbikat amacıyla uçan savaş uçaklarından kaynaklandığı sanılıyor.
19:0120 Aralık 2016
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Bursa’da korkutan patlama sesi!
Bursa’da, kentin birçok yerinden duyulan patlama sesi korkuya neden oldu. Sesin tatbikat amacıyla uçan savaş uçaklarından kaynaklandığı sanılıyor.

Bursa'da saat 17.02 sıralarında Nilüfer İlçesi'nden İnegöl'e kadar uzanan hat üzerinde ikili patlama sesi duyuldu. Ses üzerine polis haber merkezi kentin bir çok noktasından gelen ihbarlar üzerine ekiplerinden bilgi aldı.

 

Ancak, hiçbir ekibin bölgesinde patlama ile ilgili herhangi bir bulguya ulaşılamadı. İtfaiye ve AFAD ekiplerine de herhangi bir patlama ihbarı gelmedi.

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Daha sonra yapılan anonslarda, sesin tatbikat yaparken kentin üzerinden geçen savaş uçaklarının ses sınırını aşmasından kaynaklanmış olabileceği bildirildi. DHA

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Son güncelleme: 20:1720.12.2016
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