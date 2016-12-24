Carrie Fisher kimdir? Prenses Leia’ı canlandıran Carrie Fisher hayatını kaybetti.

Carrie Fisher yaşamını yitirdi. Star Wars serisinde Prenses Leia rolü ile gönüllerde taht kuran Amerikalı aktrisin uçakta kalp krizi geçirdikten sonra yoğun bakıma alınmıştı. Yaklaşık 4 gün boyunca yapılan müdaheleler Carrie Fisher'ı hayata döndüremedi. Star Wars Episode VII: The Force Awakens filminde General Leia rolü ile karşımıza çıkan Carrie Fisher kimdir? Kaç yaşındaydı? Hangi filmlerde rol aldı?

Carrie Fisher yaşamını yitirdi. Star Wars serisinde Prenses Leia rolü ile gönüllerde taht kuran Amerikalı aktrisin uçakta kalp krizi geçirdikten sonra yoğun bakıma alınmıştı. Yaklaşık 4 gün boyunca yapılan müdaheleler Carrie Fisher'ı hayata döndüremedi. Star Wars Episode VII: The Force Awakens filminde General Leia rolü ile karşımıza çıkan Carrie Fisher kimdir? Kaç yaşındaydı? Hangi filmlerde rol aldı?

Carrie Fisher, geçtiğimiz hafta uçakta kalp krizi geçirdikten sonra acil olarak hastaneye kaldırılmıştı. Yaklaşık bir 10 dakika nefes almadığı belirtilen Carrie Fisher’a tüm müdaheleler yapıldıktan sonra yoğun bakıma alınmıştı. Cumartesi gününden bu yana yoğun bakımda olan Carrie Fisher hayatını kaybettiği dün akşam açıklandı. Efsanevi Star Wars filmlerinde Prenses Leia rolünü canlandıran ve serinin 7. filminde General Leia rolü ile karşımıza çıkan Amerikalı aktris kaç yaşındaydı? Carrie Fisher kimdir? Hangi filmlerde rol aldı?

CARRIE FISHER KİMDİR?

Tam adı Carrie Frances Fisher 1956 yılında doğdu. ABD’li aktris, senarist ve yazar olanCarrie Fisher, şarkıcı Eddie Fisher ve sinema oyuncusu Debbie Reynolds’un kızıdır. Carrie Fisher, Star Wars serisinde oynadığı Prenses Leia rolü ile kendini dünya çapında tanıttırmıştır. Carrie Fisher, Central School of Spench and Drama okulunda 18 ay eğitim gördü. İlk filmi Shampoo’da (1975) Warren Beatty ve Julie Christie ile rol aldı. Ardından Carrie Fisher, 1977 yılında George Lucas’ın klasikleşmiş efsane bilim-kurgu serisi Star Wars’ın orijinal üçlemesi A New Hope, The Empire Strikes Back ve Return of the Jedi’da ve The Force Awakens’da Prenses Leia Organa ve General Leia Organa karakterini canlandırarak kariyerindeki en büyük rolünü üstlendi. Bu rol ile dünya çapında tanınan bir oyuncu oldu.

Carrie Fisher’ın Star Wars’dan sonra oynadığı ses getiren başka bir yapım ise Cazcı Kardeşler oldu. Bu filmde Dan Aykroyd ve John Belushi ile başrolü paylaştı. 1986 yılında Hannah ve Kızkardeşleri filminde boy gösteren Carrie Fisher, The Burbs adlı filmde Tom Hanks ile beraber oynadı. 1990’da Mely Streep, Shirley McLaine ve Dennis Quaid’ın oynadığı Postcards from the Edge adlı filmin senaryosunu yazdı.

Carrie Fisher, müzisyen Paul Simon sadece bir yıl evli kaldı.

Carrie Fisher’ın Rol Aldığı Yapımlar

Shampoo (1975)

Star Wars Episode IV: A New Hope (1977)

The Star Wars Holiday Special (1978)

Mr. Mike’s Mondo Video (1979)

Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back (1980)

The Blues Brothers (1980)

Under the Rainbow (1981)

Star Wars Episode VI: Return of the Jedi (1983)

Garbo Talks (1984)

The Man with One Red Shoe (1985)

Hannah and Her Sisters (1986)

Hollywood Vice Squad (1986)

The Time Guardian (1987)

Amazon Women on the Moon (1987)

Appointment with Death (1988)

She’s Back (1989)

The ‘Burbs (1989)

Loverboy (1989)

When Harry Met Sally… (1989)

Sweet Revenge (1990)

Sibling Rivalry (1990)

Drop Dead Fred (1991)

Soapdish (1991)

Hook (1991)

This Is My Life (1992)

Austin Powers: International Man of Mystery (1997)

Return of the Ewok (1999) (short subject) (filmed in 1983)

Scream 3 (2000)

Lisa Picard Is Famous (2000) (Cameo)

Heartbreakers (2001)

Jay and Silent Bob Strike Back (2001)

A Midsummer Night’s Rave (2002)

Charlie’s Angels: Full Throttle (2003)

Wonderland (2003)

Stateside (2004)

The Aristocrats (2005) (documentary)

Undiscovered (2005)

Smallville (2005) (TV Show)

Romancing the Bride (2005) (TV Movie) Oxygen

Cougar Club (2006)

Dreams on Spec (2007) (documentary)

On the Lot (2007) (TV Show)

Weeds (2007) (TV Show) (episode “The Brick Dance”)

30 Rock (2007) (TV Show) (episode “Rosemary’s Baby”)

Suffering Man’s Charity (2007)

The Women (2008)

“Star Wars Episode VII: The Force Awakens” (Film) (2015)