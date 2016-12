Carrie Fisher kimdir? Carrie Fisher yaşamını yitirdi!

Star Wars (Yıldız Savaşları) film serisinde Prenses Leia karakterini canlandıran ünlü aktris Carrie Fisher, yaşamını yitirdi! Peki Carrie Fisher kimdir, işte Fisher'ın kariyeri ve yaşamından detaylar...

Tüm zamanların en popüler filmlerinden olan Star Wars serisinde Prenses Leia karakterini canlandıran Carrie Fisher 60 yaşında yaşamını yitirdi. Aktris 23 Aralık 2016’da geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınmıştı. Peki Carrie Fisher kimdir, işte meşhur aktris Carrie Fisher’ın yaşamından ve kariyerinden detaylar…

CARRIE FISHER KİMDİR?

21 Ekim 1956 doğumlu Carrie Fisher şarkıcı Eddie Fisher ve oyuncu Debbie Reynolds’ın kızıdır. Central School of Spench and Drama okulunda oyunculuk eğitimi gören Fisher sinemaya 1975 yılında Shampoo adlı komedi filmi ile adım atmıştır. Fisher bu filmde Warren Beatty, Julie Christie, Goldie Hawn ve Lee Grant gibi yıldızlarla rol aldı. Fisher’ın kariyerini adeta uçuran film ise rol aldığı ikinci film olan Star Wars A New Hope oldu. George Lucas’ın Star Wars serisi sinema tarihinin en popüler yapımları arasında kendine yer buldu ve Carrie Fisher bu serinin en sevilen ikonik karakterlerinden birine Prenses Leia’ya hayat verdi.

Star Wars serisinin ilk filminden sonra Fisher Leave Yersterdat BEhind adlı bir televizyon filminde bir at yetiştiricisine hayat verdi. Bu arada çeşşitli televizyon programlarında boy gösteren Carrie Fisher, ülkemizde Cazcı Kardeşler adıyla gösterime giren Blues Brothers filminde rol aldı. 1980 yılında Censored Scenes from King Kong adlı Broadway yapımında tiyatro sahnesine çıkan Fisher aynı yıl Star Wars serisinin ikinci filmi olan Empire Strikes Back ile Prenses Leia rolüne döndü.

1982 yılında yeniden Broadway’de sahne alan Fisher ertesi yıl Star Wars Return of The Jedi filminde rol aldı. Prenses Leia’nın filmde giydiki kıyafet popüler kültürün ikonik unsurlarından biri olmuştur.

Carrie Fisher 1987 yılında Postcards from the Edge adlı ilk kitabını yayımladı. Yarı otobiyografik bir çalışma olan kitabında Fisher uyuşturucu bağımlılığı, annesiyle olan ilişkisi gibi gerçek hayatından olayları hicivci bir üslupla kurgulamıştır. Bu kitabı ile Los Angeles Pen ödülünü alan Fisher 1987 The Time Guardian, 1989’da da When Hasrry Met Sally… filmlerinde oynadı. 1989’da ayrıca The Burbs adlı filmde Tom Hanks ile beraber rol aldı. Carrie Fisher 1990’da Postcards from the Edge adlı kitabının senaryoya uyarlamış ve filminde Mely Streep, Shirley McLaine ve Dennis Quaid rol almıştır.