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Casusluk davasında yeni karar

İzmir'de ‘askeri casusluk’ soruşturması kapsamında 11'i tutuklu 68 sanığın yargılandığı davada, 4 tutuklu sanığın tahliye edilmesine, tutuksuz yargılanan 3 sanığın ise tutuklu yargılanmasına karar verildi.
22:1122 Aralık 2016
Gündem
Casusluk davasında yeni karar
İzmir'de ‘askeri casusluk’ soruşturması kapsamında 11'i tutuklu 68 sanığın yargılandığı davada, 4 tutuklu sanığın tahliye edilmesine, tutuksuz yargılanan 3 sanığın ise tutuklu yargılanmasına karar verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin sahte delil ürettiği iddiaları kapsamında açılan “askeri casusluk soruşturması” kapsamında yargılanan 11’i tutuklu 68 sanığın duruşması, İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Tutuklu ve tutuksuz yargılanan bazı sanıkların, müştekilerin ve taraf avukatlarının katıldığı duruşma, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayıt altına alındı. Mahkemede, 14 aydan beri tutuklu olduklarını söyleyen sanıklar, sabit ev adreslerinin olduğunu ve kaçma ihtimallerinin olmaması sebebiyle tutuksuz yargılanmak istediklerini iletti.

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Sanıkları dinleyen mahkeme heyeti verdikleri aranın ardından, tutuklu sanıklardan Selçuk Küçükarslan, Ramazan Özdemir, Ali Bekar ve Seyit Ahmet Sarı’nın yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verirken; Memduh Tosun, Gökay Ersel Gülek ve Cem Kendigelen’in tutuklu yargılanmasına karar verdi. Mahkeme heyeti duruşmayı Mart ayına erteledi. İHA

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Son güncelleme: 22:2622.12.2016
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