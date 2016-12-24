Çavuşoğlu: Daha fazla imam hatip lisesi açacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, herkesin ihtiyacına göre okullar açılmasından rahatsız olmamak gerektiğini belirterek, "Denizcilik lisesi yoktu, spor lisesi yoktu şimdi var. Eskiden ilçelere fen liseleri kurulamıyordu, şimdi Manavgat'ta ve Alanya'da fen liseleri var. Daha fazla imam hatip ortaokulu, daha fazla imam hatip lisesi de açacağız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, herkesin ihtiyacına göre okullar açılmasından rahatsız olmamak gerektiğini belirterek, "Denizcilik lisesi yoktu, spor lisesi yoktu şimdi var. Eskiden ilçelere fen liseleri kurulamıyordu, şimdi Manavgat'ta ve Alanya'da fen liseleri var. Daha fazla imam hatip ortaokulu, daha fazla imam hatip lisesi de açacağız" dedi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) tarafından yaptırılan Akdeniz Üniversitesi Manavgat MATSO Turizm Fakültesi’nin resmi açılış töreni yapıldı. Törene, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, CHP Antalya milletvekili Deniz Baykal, CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ve davetliler katıldı. Tören alanında geniş güvenlik önlemleri alınırken, alana girenler tek tek arandı.

“ORTADOĞU BÜYÜK FACİANIN İÇİNDEN GEÇİYOR”

Törende konuşan Deniz Baykal, Türkiye’nin cumhuriyet tarihinin en acı, en kederli ve ıstıraplı günlerini yaşadığını ve sıkıntılı bir dönemden geçildiğini belirtti.

Bu dönemin bu şekilde ortaya çıkışının altında dünyanın geçirmekte olduğu önemli değişimin yattığını aktaran Baykal, “Dünyada milli devletleri ortadan kaldırmaya yönelik süreçler, birtakım güçlerin himayesinde teşvik ediliyor. Milli devletlerin dağılmasını, parçalanmasını, dünya siyasetinin daha manüple edilebilir hale gelmesini öngören projeler ve planlar yürütülüyor. Maalesef bu sürecin içinde siyaseti milli düzeyin dışına çekmeye yönelik etnik, dini, mezhepsel ayrımlara teşvik etmeye dönük, kimlik siyasetini ilke ve değer siyasetinin önüne geçirmeye dönük çabalar da bilerek bilmeyerek, bilinçli bilinçsiz yaygınlaştırılıyor. Bunun sonucunda bir parçasını oluşturduğumuz bu coğrafya, Ortadoğu coğrafyası bir büyük facianın içinden geçiyor” dedi.

Bu durumun Türkiye’ye çok acı bir faturayla yansıdığını ve en acı yönünün şehitler olduğunu vurgulayan Baykal, “Bugün karşı karşıya kaldığımız bu acı tablonun sorumlusu çok büyük ölçüde biziz, kendimiziz. Dünya şartlarından kaynaklanan sorunlar var ama o şartların ötesinde bizim yanlışlarımız, hatalarımız, tabloyu doğru okuyamamamız, yanlış özlemler peşinde koşmamız bugün bu acı manzaranın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Kayıplarımız hepimizin ortak kaybıdır, onları başımız dik taşıyacağız ve bu çıkmazdan kurtulmaya gayret edeceğiz” diye konuştu.

Türkiye’de 200’e yakın üniversite olduğunu aktaran Baykal, Türkiye’de her şeyden önce çok ciddi bir eğitim hamlesi yapılması gerektiğine işaret etti. Baykal, “Eğitimin içeriği de önemli. Daha din- siyaset ilişkini kafasında çözememiş, siyaset- tarikat bağlantılarının içinden nemalanmaya çalışan, eğitimini, güvenlik güçlerini hatta silahlı kuvvetlerini bu zihniyete teslim etmiş bir eğitimi kastetmediğimi çok iyi biliyorsunuz. Siyaset ve yanlış yorumlanmış çarpık bir din anlayışıyla siyaset kucaklaşması içinde genç yetiştirmeye, polis yetiştirmeye, asker yetiştirmeye, devleti o zihniyetle yönetmeye devam edersek kendi sorunlarımızın çözümüne değil, hak etmediğimiz sorunlarla güçlüklerle karşılaşmaya yöneliriz” diye konuştu.

ÇAVUŞOĞLU: DAHA FAZLA İMAM HATİP LİSESİ DE AÇACAĞIZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ülkeyi muasır medeniyetlerin üzerine çıkarmak için eğitime çok önem verilmesi gerektiğini belirterek, “Gelecek nesilleri FETÖ gibi hastalıklı örgütlerin elinden kurtarmak için, gelecek nesillerimizi Mustafa Kemal Atatürk’ün de hedef gösterdiği gibi ülkemizi muasır medeniyetlerin üzerine çıkarmak için eğitime çok önem vermemiz lazım” dedi.

Herkes için, herkesin ihtiyacına göre okulların açılmasından rahatsız olmamak gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye’de hiç olmayan değişik dallarda okullar açtıklarını, eskiden sosyal bilimler fakültesi yokken şimdi sosyal bilimler fakültesi bile olduğunu söyledi. Deniz liseli, spor lisesi olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, sözü imam hatip okullarına getirerek şöyle dedi:

“Şimdi Manavgat’ta ve Alanya’da fen liseleri var. Ama siz imam hatip liselerinden, orta okullarından rahatsız olduysanız onu da söyleyeyim, daha fazla imam hatip ortaokulu açacağız, daha fazla imam hatip lisesi de açacağız. Bu eğitimde çarpıklık değildir, dinde de çarpıklık değildir. Türkiye laik bir ülkedir ama eski zihniyetteki laiklik değildir. Herkesin dini ve inanç özgürlüğünü yaşadığı, din ve mezhep ayrılığı olmayan bir Türkiye’dir. Özgürlük sadece bir gruba olmaz. Laiklik de sadece yasak getirme anlamında değildir. Herkes özgürce, istediği kıyafette, istediği okula gidebilmelidir. İşte bizim Türkiye’de yapmak istediğimiz bu. Bu çarpıklık değildir.”

Törende Manavgat’ta yerleşik yaşayan Ruslar tarafından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na çiçek verildi. Fakülte binasının yapımında emeği geçenlere plaket verilmesinin ardından okulun açılış kurdelesi kesildi.

DHA