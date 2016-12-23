Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Çevik Kuvvet minibüsü TIR’a çarptı: 11 polis yaralı

Kırklareli 'de Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli personeli taşıyan minibüsün TIR'la çarpıştığı kazada 11 polis yaralandı. Yaralılar, hastanede tedavi altına alınırken, durumlarının iyi olduğu belirtildi.
19:0023 Aralık 2016
Gündem
Çevik Kuvvet minibüsü TIR’a çarptı: 11 polis yaralı
Kırklareli 'de Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli personeli taşıyan minibüsün TIR'la çarpıştığı kazada 11 polis yaralandı. Yaralılar, hastanede tedavi altına alınırken, durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personelini taşıyan 39 AA 0041 plakalı minibüs, il merkezine 6 kilometre mesafedeki Kavaklı Beldesi yakınlarında kavşakta dönüş yapmak isteyen ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 41 YN 092 plakalı TIR’a yandan çarptı.

a

FOTO: DHA

Kazada, minibüste bulunan aralarında Şube Müdürü’nün de bulunduğu 11 polis yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kırklareli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İLGİLİ HABERBeşiktaş'taki saldırıda hain detaylarBeşiktaş'taki saldırıda hain detaylar

Kırklareli Valisi Esengül Civelek ile İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, hastaneye giderek yaralı polis memurlarının durumları hakkında bilgi aldı.

FOTO: DHA

FOTO: DHA

Yaralı polislerinin durumlarının hafif olduğu öğrenildi. Kazanın ardından olay yerinde inceleme yapılarak, soruşturma başlatıldı.  DHA

FOTO: DHA

FOTO: DHA

FOTO: DHA

FOTO: DHA

FOTO: DHA

FOTO: DHA

FOTO: DHA

FOTO: DHA

Son güncelleme: 21:5923.12.2016
SUV Tutkunları Dikkat! Hafta Sonu eXtra Ne Yapmalı?
Keşfet

SUV Tutkunları Dikkat! Hafta Sonu eXtra Ne Yapmalı?

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar