Çevre Bakanı nerede?

Çeşme’deki gemi kazasında 50 ton yakıt sahilleri siyaha bürüdü. Avrupa Ekoloji Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ümit Erdem, yetkililerin tehlikenin farkında olmadığını öne sürerek ‘Kazanın olduğu gün Çevre Bakanı olay yerinde olmalıydı’ dedi.

Panama bandıralı 120 metrelik yük gemisi ‘Lady Tuna', 18 Aralık'ta Çeşme'de kayalıklara çarparak karaya oturmuştu. Kuru yük gemisinden sızan 50 ton yakıt, fırtınanın etkisiyle kıyıya ulaşmıştı.

Müdahalede geç kalınınca ham petrol Ildır ve Paşalimanı koylarını siyaha boyamıştı. Kazanın ardından 100 kişilik ekibin temizlik çalışmaları sürerken bilim insanları çalışmaların yetersiz olduğunu öne sürdü. Bilim insanları yetkilileri facia karşısında duyarsız kalmakla da eleştirdi.

‘EYVAH SESİ DUYMADIM'

Prof. Dr. Ümit Erdem de yetkililerin felakete duyarsız kaldığını öne sürerek eleştiri ve uyarılarda bulundu. Erdem, “Bu olayda tehlikenin farkındalığı çok önemlidir. Ne yazık ki merkezi yönetimden ‘Eyvah' sesi duymadım. Kaza meydana geldiği gün başta Çevre Bakanı Mehmet Özhasaki olmak üzere yetkili makamda olanlar soluğu olay yerinde almalıydı. Yetkililer olaya önem verdiğini göstermeli, tüm kurum ve kuruluşlar sağlıklı bir koordinasyon halinde süratle harekete geçirilmeliydi” dedi.

‘EKOSİSTEM TEHLİKE ALTINDA'

Ekosistemlerin birlikte yaşayan döngüler olduğunu ifade eden Ümit Erdem, “Bunların başında su ve orman ekosistemi gelir. Örneğin ormanı bozarsanız suyu kaybedersiniz.

Aynı şekilde, deniz ekosisteminde bozulumlar ortaya çıkınca kıyı ekosistemi bozulur. Deniz ekosistemi oksijen için de çok önemlidir. Çünkü biz canlıların temel yaşam kaynağı oksijenin üçte ikisini denizler üretmektedir. Yağışlar da en çok denizden beslenir” diye konuştu.