CHP: ‘Direneceğiz’ AKP: ‘Atatürk de başkandı’

Cumhurbaşkanlığını ‘başkanlık’ yetkileri ile güçlendirecek sistem değişikliği öngören Anayasa teklifinin görüşmeleri başladı. AKP-MHP’nin destek verdiği pakete CHP’den “Sistemi değil rejimi değiştiriyorsunuz, Cumhuriyeti yıkan bu teklife direnecek kararlılığımız var” eleştirisi geldi.

Cumhurbaşkanlığını ‘başkanlık’ yetkileri ile güçlendirecek sistem değişikliği öngören Anayasa teklifinin görüşmeleri başladı. AKP-MHP’nin destek verdiği pakete CHP’den “Sistemi değil rejimi değiştiriyorsunuz, Cumhuriyeti yıkan bu teklife direnecek kararlılığımız var” eleştirisi geldi.

21 maddelik paket Meclis Anayasa Komisyonu'nda dün akşam saatlerinde görüşülmeye başlandı. Salona komisyon üyesi olmayan vekillerin de ilgi göstermesi nedeniyle izdiham yaşandı. CHP'li 68 milletvekilinin katıldığı toplantıda oturacak yer bulamayan milletvekilleri ayakta izlemek zorunda kaldı.

Ayakta kalacak yer bulamayan milletvekilleri Komisyon Başkanı Mustafa Şentop'a ‘salon değiştirelim' önerisinde bulundu. Şentop, 132 koltuk bulunan komisyon salonunun TBMM'deki en büyük salon olduğunu belirterek bu öneriyi kabul etmedi. Yaklaşık 1.5 saat salon tartışmasından sonra gruplara söz verildi.

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ÖCALAN'IN İSTEDİĞİ ANAYASA

Ayakta kalan CHP'li Aykut Erdoğdu, “Milletvekili olarak sizi göremiyorum. Anayasa yapıyoruz, gerekirse yeni salon yapacaksınız” diye bağırdı. CHP'li Aytuğ Atıcı ise salondaki izdihama dikkat çekerek, “Hekim olarak söylüyorum, sağlıklı bir ortam yok” dedi. CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen de Abdullah Öcalan'ın yazdığı ‘Kürt Sorunu' kitabını komisyon üyelerine göstererek, “Yeni Anayasa burada yazıyor, burada ne iştenmişse o yapılıyor” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, paketin çok ciddi rejim değişikliği içerdiğini belirterek, ”CHP'ye göre rejim değişikliği meselesi olarak görüyoruz. TBMM'ye tabuta koyup üzerine çivimi çakacağız, demokrasiyi mezara mı koyacağız? Milletin egemenliğini tek bir kişiye mi vereceğiz? Milletvekillerini sadece maaş alan figüran haline getiriyorsunuz.” dedi.

HDP'li Meral Beştaş, sağlıklı çalışma yapılması için TBMM Genel Kurulu'nun tatile girmesini istedi. Komisyon üyesi CHP'li Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Türkiye'nin binlerce siperde yapılan mücadele ile kurulduğunu belirterek, “Cumhuriyeti yıkan bu teklife aylarca, yıllarca direnecek kararlılıktayız” diye konuştu.

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ATATÜRK ÖRNEĞİ

AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı, paketin rejim değişikliği içermediğini belirterek, “Bu iddiaya katılmıyorum. Bir rejimin demokrasi olup olmadığını orada seçim var mı, o belirler. Boş kağıda imza atıldığı doğru değil. İmza atan tüm vekiller içeriği hakkında bilgi sahibi idi. Dolu kağıda zaten imza atılmaz, boş kağıda imza atılır” dedi. CHP'li milletvekilleri bu sözleri alkışlarla destekledi.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın “Milletin hakemliğinden korkmayın. Tek adam rejimi düzenlemede yok. CHP'nin rahat bilmesi lazım. 1947'ye kadar Atatürk de hem Cumhurbaşkanı hem de CHP genel başkanı idi” sözlerine CHP'li milletvekilleri “Atatürk ile nasıl kıyaslarsın?” diye tepki gösterdi.