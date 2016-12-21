CHP’li İnce: ‘Adından utanarak başkan değil Cumhurbaşkanı diyorsunuz’

Anayasa paketinin ikinci gün görüşmeleri usul tartışmasıyla başladı. CHP’li Muharrem İnce, Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Mustafa Kemal’e verilmeyen yetkinin ‘başkana’ verilmek istendiğine dikkat çekerek, “Adından utandığınız için başkan değil Cumhurbaşkanı diyeceksiniz” dedi.

İnce, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Meclis'in yetkisinin Gazi Mustafa Kemal'e verilmek istendiğinde Dersim milletvekilinin “Gazi'yi çok severiz, ama çocuklarımızın geleceği var” diye karşı çıktığını hatırlattı. İnce, “Adından utandığınız için başkan değil Cumhurbaşkanı diyeceksiniz. 1924'te Cumhurbaşkanına verilmeyen yetkiyi kime vereceksiniz? Sizin Cumhurbaşkanınız da fani ” dedi.

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YÜRÜTMEDE ÇİFT BAŞLILIK

AKP Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de Türkiye'de 1921 ile 1950 arasında parlamenter sistem olduğunu ancak uygulamaların nevi şahsına münhasır olduğunu, tek kişinin yönettiği bir sistem olduğunu anlatırken, 66 yılda 45 hükümet değiştiğini, başkanlık sistemiyle yönetilen ülkelerde ise 200 yılda 45 başkan belirlendiğini belirtti. Başer, “Yapmak istediğimiz şey Türkiye'de istikrarı güveni sağlamaktır. Şu an yürütmede çift başlılık var yapmak istediğimiz çift başlılığı sona erdirmek” dedi.

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EVREN Mİ OLMAK İSTİYOR?

AKP Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan da, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP’lilere taşın altına ellerini koyarak bu toplumsal talebi gündeme getirmelerinden dolayı teşekkür etti. CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt ise teklifin geri çekilmesini isteyerek ”Bu tanımdan tam bir diktatör çıkar. Ne Hitler ne Abdülhamit ne de Kenan Evren'de bu yetki var. 10 seçim kazanmış bir insan neden Evren olmak ister. Neden bir an önce AKP'ye genel başkan olmak istiyor. Kimseyi rencide etmek istemiyorum, buradan tam bir diktatör yaratır, tüm dünyaya rezil edersiniz. Erdoğan'ın diktatörden farkı kalmaz.” dedi.