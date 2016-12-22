CHP’li Meclis Üyesi: CHP şehitler için saygı duruşu istedi AKP reddetti

Gün içinde 14 askerin şehit olduğu Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında acı haber TBMM'ye de ulaştı. 6'sı ağır 33 askerimizin de yaralandığı saldırının ardından TSK, konuya ilişkin açıklama yaparak, 138 IŞİD mensubu teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. CHP'li Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç'tan ise, şehit haberleri sonrası çarpıcı bir tweet geldi.

Gün içinde 14 askerin şehit olduğu Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında acı haber TBMM'ye de ulaştı. 6'sı ağır 33 askerimizin de yaralandığı saldırının ardından TSK, konuya ilişkin açıklama yaparak, 138 IŞİD mensubu teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. CHP'li Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç'tan ise, şehit haberleri sonrası çarpıcı bir tweet geldi.

CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç, şehitler için 1 dakikalık saygı duruşu isteğinin, AKP’li vekillerin oyları ile reddedildiğini söyledi.

Öztunç, yaptığı açıklamada, “CHP, Anayasa komisyonunda 14 şehit için 1 dk saygı duruşu istedi. Ama AKP’li başkan AKP’li vekillerin oyu ile reddetti. Şehide saygılar bu” dedi.