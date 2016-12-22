CHP’li Meclis Üyesi: CHP şehitler için saygı duruşu istedi AKP reddetti

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CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç, şehitler için 1 dakikalık saygı duruşu isteğinin, AKP’li vekillerin oyları ile reddedildiğini söyledi.
Öztunç, yaptığı açıklamada, “CHP, Anayasa komisyonunda 14 şehit için 1 dk saygı duruşu istedi. Ama AKP’li başkan AKP’li vekillerin oyu ile reddetti. Şehide saygılar bu” dedi.
CHP, Anayasa komisyonunda 14 şehit için 1 dk saygı duruşu istedi. Ama AKP’li başkan AKP’li vekillerin oyu ile reddetti. Şehide saygılar bu.
— Ali Öztunç (@Ali_Oztunc) 21 Aralık 2016