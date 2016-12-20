CHP’li Özel’den tarihi meydan okuma!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP-MHP’nin getirdiği Anayasa teklifini ‘hadsiz ve tabansız’ olduğunu belirterek, “Ülkenin rejimini tartışmaya açıyorsunuz. İki kefeli terazi. Birinde iki parti (AKP-MHP) diğerinde Çanakkale, Anafartalar’da toprağın altında kefensiz yatanların yüreği konacak. Orda oyları tartarlar, saymazlar” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP-MHP’nin getirdiği Anayasa teklifini ‘hadsiz ve tabansız’ olduğunu belirterek, “Ülkenin rejimini tartışmaya açıyorsunuz. İki kefeli terazi. Birinde iki parti (AKP-MHP) diğerinde Çanakkale, Anafartalar’da toprağın altında kefensiz yatanların yüreği konacak. Orda oyları tartarlar, saymazlar” dedi.

Teklif üzerinde CHP grubu adına konuşan Özgür Özel, tarihi bir konuşma yaptı. Teklifin zamansız, hadsiz ve tabansız olduğunu söyleyen Özel, “Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştirdiğinde ‘başkanlık mı, krallık mı, padişahlık mı' diye sordular. Egemenliğin Meclis'te olduğunu söyledi. Ne başkanlık ne padişahlığı kendine layık görmemişken, başkan heveslisi birine bunu layık görüyorsunuz. Atatürk'ün kendine layık görmediğini istemek hadsiz bir tekliftir” dedi.

İLGİLİ HABER Anayasa Komisyonu'nda ilk kriz

TERBİYESİZ-AĞZINI TOPLA

Özel'in konuşmasındaki ‘başkomutan' sözüne AKP'li Kemalettin Özdemir'in ‘Anayasa'da yazmıyor mu' diye karşılık vermesi kısa bir gerginliğe neden oldu. AKP'li vekil ile CHP'liler arasında “Sus konuşma, terbiyesiz, ağzını topla, çık dışarı…” şeklinde karşılıklı sataşma yaşandı.

OYU TARTARLAR, SAYMAZLAR

15 Temmuz'da bütün partilerin birlik içinde karşı çıkmasına rağmen hazırlanan teklifin ‘siyasi nankörlük' olduğunu söyleyen Özgür Özel, “Biz hiç aldanmadık, aldatmadık. Siz bu ülkeye bedel ödeten iktidar sahiplerisiniz. ‘Siz filanca partiyi sıkı tutun, halktan söker alırız' diyor. Ülkenin yönetimini, rejimini tartışmaya açıyorsunuz. Orada (referandum) oyları tartarlar, saymazlar. (AKP'liler tehdit ediyorsunuz resmen' deyince) Hayır tehdit etmiyorum. Orada çift kefeli terazi olacak. Birinde iki tarafın yüreği kefeye konacak. Kefenin öbür tarafına Çanakkale'de, Anafartalar'da toprağın altında kefensiz yatanların, Cumhuriyetçilerin, milliyetçilerin, Atatürkçülerin, vatanseverleri yüreği konacak” diye konuştu. AKP'lilerin ‘millete meydan okuyor' sözlerine Özel, “Size meydan okuyorum, millete değil” karşılığını verdi.

İLGİLİ HABER CHP: 'Direneceğiz' AKP: 'Atatürk de başkandı'

DİKTATÖRLÜK FALAN DEĞİL

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye'ye özgü bir sistem getirdiklerini, tarihi bir değişlik yapılacağını söyledi. Hükümet sisteminde değişikliğe ihtiyaç olduğunu belirten Bakan Bozdağ, teklifi şöyle savundu:

“Bizim yapımıza özgü özellikleri var. Demokratik niteliğini yok ediyor mu, güçlendiriyor mu? Esasında tartışmayı buradan yapmamız lazım. Demokratik netliğini güçlendiren bir teklif. Siyasi istikrar öngören bir sistem. Koalisyon veya zayıf hükümet, milletvekili transferine son veriyor. Hukuk ve ahlak dışı her türlü operasyona karşı koruyan bir mekanizması da var. Diktatörlük falan değil. Bunu diyenler işi çarpıtıyor, başka noktaya çekiyor demektir. Halka gideceksiniz yüzde 51 asgari oy alacaksınız. 5 yılda bir seçim yapacaksınız. Halk buna diktatörlük diyecek olacak iş mi?”