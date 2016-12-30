Çipli kimlik kartı başvuruları 2 Ocak’ta başlıyor

Yeni akıllı kimlik kartı başvuruları 2 Ocak’ta Türkiye genelinde başlıyor. Peki yeni kimlik kartları nasıl alınacak?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK) projesi kapsamında yeni çipli kimlik kartları başvuruları 2 Ocak Pazartesi günü yurt genelinde alınmaya başlayacak.

İşlem için nüfus müdürlüğünden sıra alınması gerekiyor

Çipli kimlik işleminin bir kişi için yaklaşık 15-20 dakika süreceği, bu nedenle vatandaşların nüfus müdürlüklerinde sıra numaraları almaları gerektiği ifade edildi.

Çipli kimlik başvurularında 1 adet biyometrik resim (son altı ayda çekilmiş), 16 TL TCKK bedeli (2017 yılı tarife fiyatıdır), 18 yaşından büyüklerin mutlaka kendilerinin başvurması, 15-18 yaş arası olanlar velileri ile müracaat etmeleri gerekiyor.

Mevcut nüfus cüzdanları altı (6) yıl geçerli olacak.

Yeni kimlik kartları nasıl alınacak?

Kimlik kartı almak için 15 yaşından büyüklerin yurt içinde ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere şahsen başvuru yapması gerekiyor. Bunun için en yakın müdürlüğe müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir müdürlüğe de başvurulabilecek.

Kimlik kartı başvurusu için son 6 ay içinde çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf ve kimlik beyanı için nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı veya basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı bir belgenin bulunması yeterli olacak.

Çipli kimlik kartlarının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar sürerken, kartlarla uyumlu uygulamalar ve cihazlar geliştirmek isteyen 50'den fazla işletme, Türki̇ye Bi̇li̇msel ve Teknoloji̇k Araştırma Kurumuna başvurarak personeline eğitim aldırdı. Bazı kurumlar da çipli kimliklerle hizmet verebilecek altyapıları kullanmaya başladı.