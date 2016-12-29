Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Cübbeli Ahmet’in ‘Yılbaşı’ yorumu sosyal medyayı salladı!

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Twitter hesabından çok ilginç bir 'yılbaşı' yorumu yaptı. "Neden Kafir'in bayramını kutlayacağım ya!" Cübbeli Hoca, "Sen gavurların bayramını kutlarsan, Allah da başına kafirleri musallat eder!" dedi.
11:1329 Aralık 2016
Gündem
Cübbeli Ahmet’in ‘Yılbaşı’ yorumu sosyal medyayı salladı!
Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Twitter hesabından çok ilginç bir 'yılbaşı' yorumu yaptı. "Neden Kafir'in bayramını kutlayacağım ya!" Cübbeli Hoca, "Sen gavurların bayramını kutlarsan, Allah da başına kafirleri musallat eder!" dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen, Ahmet Mahmut Ünlü’nün Twitter’da yaptığı yeni yıl yorumu sosyal medyayı salladı. Çok sayıda kişi, Cübbeli’nin yorumuna tepki gösterdi.

Cübbeli’nin yılbaşı kutlamaları ile yaptığı yorumlar şöyle:

 

Neden Kafir’in bayramını kutlayacağım ya! Bizim bayramımız mı yok!? Mevlid’imiz mi yok!? Miracımız mı yok!? Neden hep biz onlara benzeyelim?

Sen gavurların bayramını kutlarsan, Allah da başına kafirleri musallat eder!

Bir kişiyi bile olsun Allah için vazgeçirelim şu noeli kutlamaktan! Allah korusun iman gitti mi cehennemden ebedi çıkamayacak!

Babanın katilinin bayram yaptığı günde bayram yapar mısın? Babanın katillerinin, dininin düşmanlarının kutlamalarına katılma. Noel kutlama!

Yatırımcılar için büyük fırsat
Keşfet

Yatırımcılar için büyük fırsat

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar