Müslümanlar bir cumaya daha ulaşmanın sevinci içersinde sevdiklerinin ve tanıdıklarının cumasını kutluyor. Bu cuma da ibadet ve iyi dileklerle geçecek. Huşu içersinde geçecek bu cuma için en güzel cuma mesajları, cuma sözleri ve cuma günleri dolup taşan camilerden derleme, haberimizde...

Cuma mesajları: Mübarek cuma günü için en anlamlı cuma mesajları! (23 ARALIK)

Müslümanlar bir cumaya daha ulaşmanın sevinci içersinde sevdiklerinin ve tanıdıklarının cumasını kutluyor. Bu cuma da ibadet ve iyi dileklerle geçecek. Huşu içersinde geçecek bu cuma için en güzel cuma mesajları, cuma sözleri ve cuma günleri dolup taşan camilerden derleme, haberimizde...

Cuma gününün huzurunu paylaşmak isteyenler için en güzel, anlamlı ve sevgi dolu cuma mesajlarını haberimizde topladık. Bu cuma uzakta olan sevdiklerinizin mübarek cuma gününü kutlayabileceğiniz, en içten dileklerinizi iletebileceğiniz anlamlı cuma mesajları haberimizin devamında.

23 ARALIK EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Allahım, aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Cumamız mübarek olsun, amin!

Dua çiçeğini bilir misin, yeryüzünde sulanır, gökyüzünde açarmış. Melekler kulunuzdan deyip Rabbimize sunarmış. Dualarda buluşmak dileğiyle Hayırlı Cumalar.

Bir kapıya bir kere gidersin, İkincisinde utanırsın… Ama Rabbine hergün gidersin Doyamassın… Hayırlı Cumalar Dostlar…

Ey iman edenler! Allaha karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun. [Tevbe-119] Hayırlı Cumalar!

İmkanların bittiği yerde iman vardır, derdin ne kadar büyük olursa olsun derdinden büyük ALLAH vardır. Hayırlı Cumalar.

Yakınlık ne zamanla ne mekanla sınırlıdır. Eller Allah`a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir. Aklımda, yüreğimde ve duamdasınız. Cumanız mübarek olsun.

Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma Günüdür. Cumanız Mübarek Olsun.

Kalbimiz imana, gönlümüz islama, dilimiz Kurana, kulağımız ezana, evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar.

Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.

Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşaAllah. Hayırlı Cumalar.

CUMA GÜNLERİ DOLUP TAŞAN BAZI CAMİLER

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