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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkel’e taziye telefonu…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüşerek Berlin'deki saldırı nedeniyle taziyelerini iletti.
19:4320 Aralık 2016
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkel’e taziye telefonu…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüşerek Berlin'deki saldırı nedeniyle taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam gerçekleştirdiği görüşmede Berlin’deki saldırı nedeniyle Almanya Başbakanı Merkel’e ve onun şahsında tüm Alman halkına taziyelerini iletti.

Berlin’de 12 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırıdan derin üzüntü duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta kurbanların aileleri olmak üzere Almanya’nın acılarını paylaştığını belirterek, yaralılara şifa diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, görüşme vesilesiyle, Halep’teki tahliye süreci ve insani yardımlar konusunda Merkel’i de bilgilendirdiği kaydedildi.

İHA

Son güncelleme: 19:5020.12.2016
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