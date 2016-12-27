SÖZCÜ’nün manşeti Erdoğan’a soruldu: Bu yoldan dönmemiz mümkün değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a SÖZCÜ Gazetesi'nin manşetindeki "terör örgütü DEAŞ'ın Rakka'daki canlı bombalarını El Bab'a gönderdiği" haber ile ilgili bir soru üzerine "Böyle olsa da olmasa da biz şu anda yolumuza kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Bu yoldan geri dönmemiz mümkün değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a SÖZCÜ Gazetesi'nin manşetindeki "terör örgütü DEAŞ'ın Rakka'daki canlı bombalarını El Bab'a gönderdiği" haber ile ilgili bir soru üzerine "Böyle olsa da olmasa da biz şu anda yolumuza kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Bu yoldan geri dönmemiz mümkün değil" dedi.

Türkiye’nin, Afrika’ya sömürgecilerin baktığı gibi bakmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tarih boyunca dayanışmayı ve iş birliğini kendimize rehber edindik. Daha 50-60 yıl öncesine kadar elmas, altın, petrol için Afrika insanının kanını dökmekten çekinmeyenler bugün bize insanlık dersi vermeye cüret ediyor. Kendi kanlı tarihlerine bakmadan ülkemizi insan hakları ve demokrasi üzerinden eleştirmeye çalışıyorlar. Batı başkentlerinin şık kaldırımlarının altında Afrikalı kardeşlerimizin kanı ve gözyaşı vardır. Maalesef kıta ülkeleri bugün dahi sömürgecilerin işledikleri suçların, geride bıraktıkları sistemin sıkıntılarıyla yüzleşmektedir. Afrika’nın kara gün dostu olarak ilişkilerimizi derinleştirmek istiyoruz” diye konuştu.

SURİYE’DE SON DURUM

Suriye’de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı’na koalisyonun hava desteği vermemesini ve bu konuya ilişkin hükümetten yapılan açıklamaları nasıl değerlendirdiği sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: “DEAŞ terör örgütünü biz El Bab’da şu anda dört bir taraftan kuşatmış vaziyetteyiz. Koalisyon güçleri verdikleri sözleri tutmuyorlar. Verdikleri söz farklıydı, şu anda farklı konumdalar. Öyle olsa da olmasa da biz şu anda yolumuza kararlı şekilde devam ediyoruz. Çıkılan bu yoldan geri dönmemiz mümkün değil. Rakka’dan geliyormuş, gelmiyormuş. Bütün bu olaylar bir stratejidir. Unutmayın stratejinin içinde taktikleri de vardır. Stratejinin gerekleri de yapılır. Bütün taktikler de değerlendirilir. Ona göre bu adımlar atılır. Koalisyon güçlerinin başında söyledikleri şuydu. ‘DEAŞ terör örgütüne karşı bütün mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz’ diyorlardı. Hatta bizi de DEAŞ’a destek vermekle suçluyorlardı. Şimdi hepsi ortadan kayboldu. Tam aksine terör örgütüne DEAŞ da dahil olmak üzere PYD/YPG bunlara destek veriyorlar. Hepsinin tescilli olarak, resimle, la, video kayıtlarıyla elimizde belgeleri var”

“TERÖRDEN ARINDIRILMIŞ GÜVENLİ BÖLGE İLKESİNİ TAHAKKUK ETTİRECEĞİZ”

Fırat Kalkanı Harekatı’nın devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, “Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Şehitlerimiz var, canımız acıyor. Ama geri dönemeyiz artık. Biz terörden arındırılmış güvenli bölge ilkesini tahakkuk ettireceğiz. ‘Devlet nerede, hükümet nerede’ dedirtmemek için hükümet olarak, devlet olarak ne gerekiyorsa onu yapacağız. Şu anda El Bab’da güvenlik güçlerimiz mücadelesini sürdürüyor. Sürdürmeye de devam edecek” dedi.

‘ASTANA’ AÇIKLAMASI: TERÖR ÖRGÜTLERİ KESİNLİKLE BUNA KATILMAYACAK

Ankara ve Moskova’nın Suriye’de ülke genelinde ilan edilecek bir ateşkes için yürütmesi planlanan Astana sürecinden bir ateşkesin çıkıp çıkmayacağı konusundaki görüşleri sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

“Cenevre maalesef boş çıktı. Kaç toplantı yapıldıysa hiçbir netice alınmadı ve sonunda Sayın Putin ile yaptığım görüşmede Sayın Putin bize Astana’yı teklif etti; ama bu Astana Zirvesi’ne eğer terör örgütleri davet edilecek olursa buna biz sıcak bakmayız. Şu anda bu işler Dışişleri Bakanları seviyesinde yürütülüyor. Ama daha sonraki seviyede işin hakkı veriliyorsa, doğru yürüyorsa tabi ki bunu yine liderler seviyesinde de görüşmek suretiyle adımlar atılır; ama bu liderler seviyesinde de kimler katılacak o da önemli. Terör örgütleri kesinlikle buna katılmayacak. Terör örgütleri katılmadan bu görüşmeler başlayıp, bunu eğer bir yere kavuşturabilirsek bizleri mutlu edecektir. İlk etapta ılımlı muhalifler gibi bunun yanında İran, Rusya, Türkiye gibi katılması halinde Suudi Arabistan, Katar gibi ülkelerin burada yer alması bizim temennimizdir”

DHA

İşte SÖZCÜ’nün önceki günkü manşeti