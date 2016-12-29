Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kosovo Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

“Kosova’nın güvenliğine destek verdik. Kosova bugün uluslararası toplumun güvenilir bir ortağıdır. Kosova’nın bağımsızlığı bizim için tartışmasızdır. Kosova’yı 113 ülke tanımış durumdadır. Kıymetli dostum Taçi le görüştük. Ülkelerimiz arasındaki her tülü gerek siyasi gerek askeri gerek ticari ekonomik noktadan neler yapabiliriz görüştük”

“Balkanlarda FETO terör örgütünün en fazla örgütlendiği yer ne yazık ki Kosova. FETÖ sadece Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği her ülke için tehdittir. Dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar, terör örgütlerinin başlarının, militanlarının peşini bırakmayacağız. FETÖ sadece Türkiye , için değil faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için tehdittir. FETÖ’nün farkına varan ülkeler evlatlarını elinden almaya devam etmiştir. Kosovalı arkadaşlarımız bu konuda gerekeni yapacağını düşünüyorum. Şu anki mevcut eğitim anlayışıı Türkiye Maarif Vakfı yapabilecektir. Kosova’nın Avrupa Atlantik Kurumları ile bağlantılarını destekliyoruz. Kosova’nın kalkınması için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye’nin Kosova’ya yatırımları 350 milyon dolara ulaşmıştır. 10 bin Kosovalıyı istihdam etmiştir.”

“Kosova’daki Arnavut kardeşlerimiz de Türkiye’deki Arnavut kardeşlerimiz köprü vazifesi görüyor. Çift dikiş dayanışma söz konusudur. Bunu devam ettirmemiz lazım. Başkanlığımızın öncülüğünde bu yıl boyunca iki toplum arasındaki muhabbeti dayanışmayı arttıran birçok kültürel etkinlikler düzenlendi. Sayın başkanın ziyaretiyle bu birlikteliği taçlandıracağımızı düşünüyorum. İki ülke kardeşliğini daha da perçinlediğini düşünüyorum. Kıymetli heyetine ziyaretleri için teşekkürlerimi sunuyorum.”

SORU CEVAP

(FETÖ okullarını neden kapatıyorsunuz?) Okullar terörist yetiştirmez. Okullar ihanet eden gençler yetiştirmez. Bir okuldan ihanet eden gençler yetiştiriyorsa o okul görevini yerine getirmiyor demektir. Biz bir bedel ödedik. 248 şehit verdik. Peki bu şehitlerimizin verilmesien neden olanlar kim? Şimdi Yargı hepsini tek tek belirlemiş durumdalar. Bugün Türkiye’de, yarın Kosova’da yetişenler yetkiyi ellerini alırlar. Siz hesabı şu an itibariyle yapıyorsunuz. Sevgili kardeşim hesabı şimdi için değil, 10-20 yıl sonrası için yap. Onlar 40 yıl önce bu ülkede temeli attılar, bakın şimdi bu durumdayız. Bu mücadeleyi verirken, ‘Biz yandık, Kosova yanmasın’ diyoruz.

(Suriye’de ateşkes ve varılan mutabakat) Türkiye bildiğiniz gibi Halep’te ağırlaşan insani kriz üzerien Aralık başından bu yana çatışmaların durması için elimizden gelen tüm çabayı sarf ediyoruz. Yaklaşık 46 bin kişiyi Doğu Halep’ten çıkardık. Görüşmeler neticesinde rejim ile muhalifler arasında mutabakata varıldı. Bu gece yarısından itibaren Suriye genelinde ateşkes ilan ediliyor. Taraflar hava bombardırmanı dahil silahlı saldırıları durdurmayı taahhüt ettiler.

BM Genel Konseyi tarafından terör örgütü ilan edilen gruplar bu ateşkese dahil değil. Türkiye vatandaşlarının can güvenliğini altına alıncaya kadar DEAŞ dahil terör örgütleriyle mücadelesine devam edecek. Astana’da muhalif gruplar bir araya gelecek. Astana, Cenevre sürecini destekleyecektir. Türkiye ve Rusya garantör devletler olarak kontrolünü birlikte yapacaklar. Tarihi bir fırsatla karşı karşıyayız. Tüm hususları Putin’le samimiyetle ele aldık.