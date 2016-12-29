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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kosovo Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
19:1729 Aralık 2016
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kosovo Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
Son güncelleme: 19:1829.12.2016
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