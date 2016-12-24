Cumhuriyet savcısı FETÖ’den tutuklandı!

MUŞ'un Malazgirt İlçesi Cumhuriyet Savcısı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandı.

Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli 2 askeri personel, Malazgirt Cumhuriyet Savcısı, Muş Cezaevi’nde görevli 2 personel ve Muş Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bir emniyet personelini gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden işlemleri tamamlanan Malazgirt Cumhuriyet Savcısı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Diğer 5 şüphelinin işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi. İHA

